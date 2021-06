Finnentrop: Franziska Hübler – das sind ihre to go-Gerichte

Finnentrop. Finnentroperin ist nicht nur in den sozialen Netzwerken aktiv, sondern tobt sich auch in der Küche aus. Entstanden sind drei Gerichte to go:

Franziska Hübler ist 16 Jahre, wohnt in Finnentrop und will in zwei Jahren ihr Abitur auf dem GymSL machen. Doch ihre große Leidenschaft sind das Kochen und das Backen. „Ich habe schon in meiner Kindheit immer mit meiner Oma gebacken und gekocht“, so die junge Frau. Daraus entstand zum einen ihr Block „#Franzis Küchenwelt“ auf Instagram und zum anderen eine Charity-Aktion in Kooperation mit dem Kinder-, Jugend- und Kulturhaus (kjk) in Finnentrop.

Von der Musik in die Küche

Über verschiedene Mit-mach-Aktionen hat Franziska Hübler vor Jahren den Weg ins kjk gefunden. Von der Musik ging es schließlich in die hauseigene Küche, wo „Franzi“ schon ihre Back- und Kochkünste unter Beweis stellte.

„In der Pandemie kam die Überlegung, ob wir nicht ein Essen to go-Angebot machen können, da wir nicht mit den Kids kochen konnten“, beschreibt kjk-Leiter Michael Hunold den Hintergrund der Aktion. Schnell war klar, das machen wir mit Franzi. Die Schülerin hatte auch gleich gute Ideen. Mit 500 Euro übernahm die Sparkasse Mitten-im-Sauerland die Finanzierung, so dass der Erlös komplett an den Warenkorb in Finnentrop geht. „Wir geben Lebensmittel ab, damit andere Lebensmittel bekommen“, freut sich die Schülerin über den so entstandenen Kreislauf.

Freiwillige Spende Da die Kosten durch die Sparkassenspende gedeckt sind, sind ihre drei to-go Gerichte gegen eine freiwillige Spende zu bekommen. Zum einen gibt es sie während der Öffnungszeiten des kjk von 13 bis 19 Uhr und auch in einer Bauchladenaktion bei gutem Wetter im Quartier.

Drei verschiedene to-go-Angebote hat Franziska Hübler entwickelt. Jeweils 40 Portionen sind geplant. „Die Chocolade Chips Cookies im Glas sind zurzeit schon der Renner“, freut sich die junge Bäckerin. „Beim Nachbarschaftsfest am vergangenen Freitag sind schon 13 Weckgläser an den Mann und die Frau gegangen.“ Um leckere Cookies zu bekommen, muss nur noch Butter, Eier und Milch dazu gegeben werden.

Alle Rezepte sind eigene Kreationen

Ein weitere to-go Gericht ist die vegane Linsenbolognese mit Reis oder Spaghetti. Diese wird in Tüten verteilt. Als drittes Gericht gibt es ein Müsli im Glas. „Die Basis sind Haferflocken. Dann können wahlweise Apfel- und Bananenchips oder rote Früchte hinzu gegeben werden. Kerne und Samen runden das Müsli ab“, beschreibt die 16-Jährige ihre Rezepte.

Alle Rezepte sind eigene Kreationen. „Ich habe so lange probiert, bis ich die für mich optimalen Zusammensetzungen hatte.“

