Finnentrop: Frau auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Finnentrop. Kopfverletzungen trug eine Frau am Mittwoch bei einem Unfall in Finnentrop davon. Sie wurde auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst.

Eine Frau mittleren Alters wurde am Mittwoch gegen Mittag bei einem Unfall in Finnentrop verletzt. Die Frau überquerte den Zebrastreifen auf der Kopernikustraße. Sie hatte die Straße nach Angaben der Polizei schon beinahe vollständig überquert, als sie von einem Pkw, der in Richtung Bamenohl unterwegs war, erfasst wurde. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Notarzt und Rettungssanitäter waren schnell am Unfallort und versorgten die Frau Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

