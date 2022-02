Finnentrop: Gartenlaube in Bamenohl komplett niedergebrannt

In der Nacht zu Sonntag war die Feuerwehr in Bamenohl im Einsatz.

Bamenohl. Um 0.30 Uhr musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu einer Kleingartenanlage nach Bamenohl ausrücken. Eine Gartenlaube stand in Flammen.

Gegen 0.30 Uhr kam es in der Nacht zu Sonntag in einer Kleingartenanlage in der Uferstraße in Bamenohl zu einem Brand, bei dem eine Gartenlaube völlig zerstört wurde. Es befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Personen in der Laube, so die Polizei. Die eingesetzte Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit gelöscht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auf Nachfrage konnte die Polizei am Sonntag keine weiteren Angaben machen. Der Brandort sei mit Flatterband abgesperrt. Nun werde die Kripo sich der Sache annehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe