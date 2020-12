Finnentrop: Gegen Fahrschulwagen geprallt und geflüchtet

Bamenohl. Ein unbekannter Opel-Fahrer touchiert ein Auto einer Fahrschule und flüchtet unerkannt.

Vor einer Fahrschule in der Bamenohler Straße hat sich am Dienstag (15. Dezember) gegen 7.30 Uhr eine Fahrerflucht ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem braunen Opel Mokka mit Olper Kennzeichen, ein auf einem Parkplatz abgestelltes Fahrschulfahrzeug.

Fahrerflucht

Er flüchtete, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Ein Zeuge meldete dem Geschädigten den beobachteten Unfall und gab an, dass dieser in Richtung Bahnhof Finnentrop geflüchtet sei. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.