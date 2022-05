Finnentrop: Geparkte Autos aufgebrochen und Unfall gebaut

Mehrere Autos wurden in Bamenohl aufgebrochen.

Finnentrop. Mehrere Autos brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bamenohl auf. Mit einem gestohlenen Pkw kamen sie nicht weit.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Finnentrop-Bamenohl in den Straßen Mühlenschlade, Wiemker Weg und Haardt zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Pkw. Aus den Fahrzeugen wurden Dokumente und ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

+++ Lesen Sie auch: Die IG Metall im Kreis schwört ihre Mitglieder auf Warnstreiks ein +++

Im Zusammenhang mit den Diebstählen wurde auch versucht, einen Pkw zu entwenden. Dies misslang jedoch, stattdessen verursachte der Täter mit dem Fahrzeug einen Verkehrsunfall und flüchtete ohne den Pkw. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, so die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe