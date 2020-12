Finnentrop: Häuser aus Holz wie Gore-Tex-Jacken

Rönkhausen. Isowoodhaus aus Rönkhausen baut Eigenheime aus einem nachwachsenden Rohstoff. Pro Jahr sind es 80 Stück.

Die Bundesregierung will beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen und die CO2-Belastung in den nächsten Jahren drastisch senken. Ein ambitioniertes Vorhaben, das nur dann funktioniert, wenn alle – vom Privatmann bis zum mittelständischen Betrieb – mitziehen. Wie zum Beispiel die Fertighaus-Spezialisten von Isowoodhaus aus Rönkhausen. Ihr Versprechen: Sie bauen Eigenheime, Kitas, Hotels und Bürogebäude, die (fast) ausschließlich aus dem Material Holz bestehen und die Umwelt kaum belasten. Im Jahr sind es rund 80 Häuser. „Ich denke, wir haben den Zahn der Zeit getroffen und bauen Häuser aus einem nachwachsenden Rohstoff, der einen großen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen leistet“, erklärt Tim Kirchhoff, der seit 2002 Geschäftsführer von Isowoodhaus ist.

Nur schadstofffreie Elemente

Um es anschaulicher zu machen, nennt der gebürtige Rönkhauser, ein gelernter Holzbearbeitungsmechaniker und ein studierter Holztechniker, ein Beispiel: In einem Fertighaus aus Rönkhausen mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern werden rund 78 Kubikmeter Holz – in erster Linie Fichten – verbaut. Dadurch werden, schicker Effekt, 78 Tonnen CO2 gespeichert. Mit diesem CO2-Wert, erklärt Kirchhoff, könnte ein Dieselfahrzeug, das im Jahr rund 12.000 Kilometer abspult, fast 50 Jahre klimaneutral fahren. Eine beeindruckende Zahl.

Das Besondere an den Holzhäusern: Isowoodhaus verzichtet bei der gesamten Dämmung komplett auf Folien, Styropor oder Mineralfasern und setzt setzt stattdessen ausschließlich auf schadstofffreie Elemente, in diesem Fall auf Holz-Hobelspäne. Durch eine diffusionsoffene Bauweise kann Feuchtigkeit zwar aus dem Inneren weichen, aber eben keine Feuchtigkeit ins Hausinnere ziehen. „Ich vergleiche unsere Häuser deshalb gerne mit Gore-Tex-Jacken, die genau diese Eigenschaften auch bedienen“, sagt der Rönkhauser, der Anfang der 2000er Jahre in den Betrieb seines Onkels eingestiegen ist.

Schlüsselfertiges Konzept

Die Fertighaus-Spezialisten aus Rönkhausen bedienen unterschiedlichste Kundengruppen – vom Einfamilienhaus in Finnentrop über Kindergärten, Büros, Hotels, Carports und sogar Verwaltungsgebäuden in ganz NRW und teilweise auch in den umliegenden Bundesländern. So haben die Rönkhauser unter anderem das Naturhotel Steinberg in Wildewiese Wildewiese gebaut – ein Sechser im Lotto, wie Tim Kirchhof betont: „Wohnklima und Schallschutz sind dort so gut, dass man im Nachbarzimmer keinen Ton hört“, erklärt der Geschäftsführer und legt Wert auf die ökologische und gesundheitsschonende Bauweise seines Betriebs. Wer sich für ein Holzhaus aus Rönkhausen entscheidet, bekommt, wenn gewünscht, ein schlüsselfertiges Konzept vorgelegt und muss sich um nahezu nichts mehr kümmern.

„Wir schauen uns mit unseren Kunden gemeinsam das Grundstück an, nehmen Wünsche auf, beachten dabei sehr genau das Budget und begleiten unseren Kunden bis zum fertigen Haus“, so Kirchhoff. Dieses wird in der Produktion auf modernsten CNC-Maschinen vorgebaut und dann binnen eines Tages an Ort und Stelle aufgestellt. Für den gesamten Innenausbau brauchen die Rönkhauser, die Architekten, Bauingenieure, Zimmerer, Dachdecker, Schreiner etc. in ihren eigenen Reihen haben, nochmal rund drei Monate. Und schon ist das wohngesunde Ein-Familien-Haus aus Holz fertig.