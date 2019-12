Finnentrop / Bamenohl. Der Heimatpreis geht an den Heimatbund, an Freiherr von Plettenberg und an den Arbeitskreis „Dorfgeschichte Heggen“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finnentrop: Heimatpreis für den Heimatbund

Dietmar Heß, der bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten wird, hat in seiner 30-jährigen Amtszeit als Bürgermeister und davor als Gemeindedirektor schon viele Preise und Auszeichnungen übergeben.

Aber auch für den langgedienten Mann an der Spitze der Gemeinde Finnentrop gibt es noch Premieren. Am Dienstagabend überreichte Heß im stilvollen Ambiente des Schlosses Bamenohl den zum ersten Mal verliehenen Heimatpreis der Kommune. Damit sollen alle zwei Jahre Menschen geehrt werden, die sich „in außergewöhnlicher Weise um das Thema Heimat verdient gemacht haben“: Auf dem 1. Platz landete nach dem Votum von Rat und Verwaltung der Heimatbund Finnentrop. Stellvertretend nahmen die Vorsitzende Doris Kennemann und ihr Vater Volker Kennemann, Redaktionsleiter der Hefte „An Bigge, Lenne und Fretter“, die Ehrung und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 2500 Euro entgegen.

Verein des Jahres 2018

„Die Geschichte des Heimatbundes und der von ihnen veröffentlichten Hefte ist so beeindruckend, dass uns die Entscheidung nicht schwergefallen ist, dem Heimatbund der Gemeinde Finnentrop den 1. Platz des Heimatpreises 2019 zu verleihen und uns damit für eine fast 30-jährige bedeutende Arbeit aus Finnentrop für Finnentrop zu bedanken“, lobte Dietmar Heß in seiner Laudatio das Engagement der Kennemanns und ihrer Mitstreiter.

Nach der Verleihung tragen sich alle Preisträger – hier Volker Kennemann vom Heimatbund – in das Gästebuch der Gemeinde Finnentrop ein. Foto: martin droste / WP

Bereits 2018 war der Heimatbund als Verein des Jahres ausgezeichnet worden. Bürgermeister Heß erinnerte auch an das „herausragende Jubiläum“ mit dem 2019 herausgegebene 50. Heft „An Bigge, Lenne und Fretter. Heimatkundliche Beiträge aus der Gemeinde Finnentrop“. Insgesamt wurden auf 4336 Seiten Hunderte Geschichten erzählt. Besonders in Erinnerung sind dem Heggener Dietmar Heß die Artikel „Die Beseitigung des Bahnübergangs in Finnentrop – Eine unendliche Geschichte?“ aus dem Jahr 2000 von Helmut Witte und „Von Hexen, Zauberern und Teufelsbuhlschaften“ (2008) von Volker Kennemann geblieben.

Ansporn weiterzumachen

Den 2. Platz mit einem Preisgeld von 1500 Euro belegte Gastgeber Hanno Freiherr von Plettenberg. „Für mich ist das Ansporn, auf diesem Weg weiter zu machen“, bedankte sich der Adelige sichtlich gerührt. „Dass Heimat hier nicht bloß ein Wort ist, erkennt man daran, dass Hanno von Plettenberg seine historischen Wurzeln am Schopfe gepackt und mit außergewöhnlichem Engagement das Schloss Bamenohl aufwändig saniert und renoviert hat. Finnentrop und insbesondere Bamenohl ist stolz, dieses Goldstück – etwas versteckt – vor Ort präsentieren zu können“, hatte zuvor Bürgermeister Heß die Auszeichnung begründet.

20 Jahre dauernde Sanierung

Nach der 20 Jahre dauernden Sanierung der laut Dietmar Heß „teilweise ruinösen Gebäude“, fast ausschließlich aus Eigenmitteln, sind die repräsentativen Räume im Erdgeschoss und das Hofgelände nach Absprache für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier finden regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. Das Schloss ist ein beliebter Ort für Hochzeitspaare geworden, Trauungen sind inzwischen auch im Schlossgarten möglich. Hausherr Hanno Freiherr von Plettenberg führt Besucher nach Anmeldung gerne persönlich durch den erstmals 1324 urkundlich erwähnten Adelssitz. „Der aufrichtige Dank der Gemeinde gebührt ihrer Familie für das unermüdliche Engagement für das Schloss Bamenohl. Sie haben sich aber auch immer als Teil des Ortes Bamenohl verstanden“, betonte Dietmar Heß.

Dorfgeschichte Heggen

Ein Heimspiel war für den Bürgermeister die Überreichung des 3. Platzes mit 1000 Euro Preisgeld an den Arbeitskreis Dorfgeschichte Heggen. „Durch eure Tatkraft und Begeisterung und nicht zuletzt durch die Liebe zur Heimat Heggen sind Werke entstanden, die euch und die Geschichte Heggens für immer unsterblich machen werden“, bedankte sich Heß beim „alten“ Vorstand mit Mechthild Sieg, Günter Haase, Herbert Hesener und Alfred Tilke. Alles hatte am 25. Juni 1987 mit der Gründung des Arbeitskreises Dorf- und Pfarrchronik auf Initiative des damaligen Schützenmajors Herbert Hesener im Gasthof Schriener angefangen. Aus Anlass des 750-jährigen Bestehens des Ortes erschien 1997 nach zehnjähriger Arbeit eine 678-seitige Dorf- und Pfarrchronik, nicht nur für Heß „ein Werk für die Ewigkeit“.

Später kamen 2009 zwei Bildbände und 2014 „Das Gefallenenbuch – Heggen und seine Kriegsopfer“ dazu, in dem auf mehr als 300 Seiten die in Kriegen getöteten Soldaten und Zivilopfer „ein Gesicht, einen Namen“ erhalten.