Die eingeworfene Scheibe, durch die die Täter in die Geschäftsräume einstiegen.

Blaulicht Finnentrop: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Autohaus

Finnentrop. Vierstellig ist der Sachschaden nach einem Einbruch in ein Finnentroper Autohaus.

Unbekannte haben in der Bamenohler Straße in der Nacht von Dienstag (29. September) 21 Uhr auf Mittwoch (30. September) 4.30 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe eines Autohauses eingeschlagen. Auf diese Weise drangen sie in den Verkaufsraum ein und durchwühlten dort alle Schreibtische. Dabei entwendeten sie eine Geldkassette aus einer Schublade. Anschließend verließen sie das Autobaus wieder durch die eingeworfene Scheibe.

Kripo ermittelt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter anschließend im unmittelbaren Nahbereich gewaltsam die Geldkassette. Allerdings war diese ohne Inhalt, sodass sie sie zurückließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Ob weitere Wertsachen entwendet wurden, ist derzeit noch nicht geklärt und Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.