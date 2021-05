Finnentrop: Jugendliche reißen Zaun aus Verankerung

Finnentrop. Eine Gruppe von Jugendlichen soll in Finnentrop einen Zaun beschädigt haben. Zeugen beobachteten den Vandalimus-Vorfall. Die Polizei ermittelt.

Der Zaun eines Parks in Finnentrop ist am Montag von Jugendlichen beschädigt worden. Eine Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er den Vandalismus an der Johannes-Biggemann-Straße beobachtete. Er berichtete nach Polizeiangaben von etwa zehn Jugendlichen, von denen drei den Zaun beschädigten. Die Gruppe sei dann in Richtung Schulzentrum geflüchtet.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass im Bereich der Kirchstraße drei Elemente des Holzzaunes gewaltsam aus der Verankerung gerissen und/oder eingetreten wurden. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

