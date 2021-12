Finnentrop: Lkws schiebt Autos ineinander – eine Verletzte

Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Unfall in Finnentrop gerufen.

Finnentrop. Bei einem Unfall in Finnentrop hat ein Lkw zwei Autos ineinander geschoben. Eine Fahrerin musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Verkehrsunfall in Finnentrop am Donnerstag ist eine 25-Jährige mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. An der mobilen Ampel auf der Serkenroder Straße hatte ein Baustellen-Lkw gegen 10.45 Uhr ein anderes Fahrzeug in ihren Wagen geschoben, berichtet die Polizei. Demnach übersah der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren die hinter ihm stehenden Fahrzeuge.

Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

