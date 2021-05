Finnentrop: Mann erwischt Dieb im Auto seiner Freundin

Die Polizei hat einen 27-Jährigen nach einem versuchten Autodiebstahl in Finnentrop in Gewahrsam genommen.

Finnentrop. Ein Mann verhinderte in Finnentrop, dass das Auto seiner Freundin gestohlen wurde. Als er einen Unbekannten im Wagen sah, hielt er die Tür zu.

Ein Autodieb ist in Finnentrop am Dienstag auf frischer Tat erwischt worden. Ein Mann bemerkte gegen 20.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Bamenohler Straße, dass ein Unbekannter im Wagen seiner Freundin saß und sich am Lenkradschloss zu schaffen machte, berichtet die Polizei Olpe. Der Zeuge hielt daraufhin die Fahrertür zu, während seine Freundin die Polizei alarmierte.

Im Auto saß ein 27 Jahre alter, polizeibekannter Mann. Vortests bestätigten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Da er gegenüber der Polizei ankündigte, weitere Straftaten zu begehen, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in Gewahrsam. Dort wurde er nach der Ausnüchterung entlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht festgestellt, es entstand kein Sachschaden.

