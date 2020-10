Finnentrop: Mann fährt betrunken und unter Drogen Auto

Die Polizei kontrollierte am Samstag einen Autofahrer in Finnentrop.

Finnentrop. Mit mehr als zwei Promille Alkohol und unter Drogen ist ein Autofahrer in Finnentrop erwischt worden. Was ihn jetzt erwartet.

Deutlich alkoholisiert und unter Drogen ist ein 46-Jähriger am Samstag in Finnentrop Auto gefahren. Die Polizei Olpe hielt den Mann gegen 17.30 Uhr auf der Bamenohler Straße an, berichtet die Pressestelle am Montag. Als der Fahrer ausstieg, musste er sich an der Tür festhalten, um nicht zu fallen. Außerdem bemerkten die Beamten den starken Alkoholgeruch in der Atemluft.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Zusätzlich führte die Polizei bei dem 46-Jährigen auch einen Drogenvortest durch, der Hinweise auf den Konsum von Drogen erbrachte. Auf der Wache in Attendorn wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei schrieb entsprechende Anzeigen.