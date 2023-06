Finnentrop: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Frettermühle. Ein junger Mopedfahrer aus Finnentrop fiel einem Polizisten durch seine waghalsige Fahrweise auf. Den 18-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Ein 18-jähriger Mopedfahrer aus dem Raum Finnentrop versuchte am Donnerstagmorgen vor der Polizei zu flüchten, um offenbar seine fehlende Fahrerlaubnis, die fehlende Fahrzeugversicherung und die vielen technischen Veränderungen an dem Zweirad zu vertuschen.

Wie die Polizei mitteilt, fiel einem Polizeibeamten am Donnerstag gegen 7.40 Uhr ein Kleinkraftrad auf der L 737 im Bereich Frettermühle auf, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Fast zur gleichen Tageszeit war der Fahrer dem Polizisten während dessen Freizeit bereits an gleicher Stelle am Mittwoch aufgefallen. Unter anderem hatte der junge Mann hier die Aufmerksamkeit des Polizisten durch einen „Wheelie“ – ein Manöver, bei dem nur auf dem Hinterrad gefahren wird – auf sich gelenkt. Am Mittwoch konnte der 18-Jährige jedoch auf der L 880 in Richtung Finnentrop flüchten.

Am Donnerstagmorgen folgte der Beamte jedoch dem Kleinkraftrad, in der Absicht, den jungen Mann zu kontrollieren. Als dieser aber den Streifenwagen bemerkte, versuchte er unter anderem über Wald- und Wirtschaftswege zu flüchten. Der Polizist verlor dadurch zunächst den Sichtkontakt, allerdings konnte der 18-Jährige wenig später durch polizeiliche Unterstützungskräfte im Bereich der Kalkwerkstraße angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem waren viele unzulässige technische Veränderungen an dem Zweirad vorgenommen worden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

