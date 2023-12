Finnentrop: Metten investiert fünf Millionen Euro

Finnentrop Die Firma Metten sichert den Standort in Finnentrop. Es werden fünf Millionen Euro in einem Maßnahmenpaket investiert.

Trotz der aktuell wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen investiert Metten Fleischwaren erneut in den Ausbau seines Produktionswerks. Mit rund fünf Millionen Euro Investitionsvolumen zeigt sich der Umfang des gesamten Maßnahmenpakets, das vor allem weiteres Absatzwachstum im Konservenbereich ermöglichen soll. „Es ist ein weiterer wichtiger und notwendiger Baustein in der Sicherung unseres Standortes in Finnentrop“, bewertet der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Metten die Investitionen, die trotz des wirtschaftlich schwierigen Marktumfelds und deutlichen Kostensteigerungen in fast allen Bereichen umgesetzt werden.

Bei dem Ausbau geht es sowohl um Kapazitätserweiterungen als auch um Effizienzsteigerungen, aber natürlich immer auch um Nachhaltigkeitsaspekte. Neben kleineren Arbeiten sind es vor allem vier Maßnahmen, die besondere Bedeutung in der Planung und Umsetzung besitzen. Dazu gehören zwei neue Wassertanks, zwei zusätzliche Heißrauch-Kochanlagen, ein zusätzlicher Autoklav zur Haltbarmachung der Produkte sowie eine neue Eindosenlinie zum effizienten Verpacken der Würstchen in die Konservendosen.

Schwerpunkt Brühwurst

„Der Schwerpunkt unserer aktuellen Investitionen liegt auf dem Bereich Brühwurst“, erklärt Tobias Metten. „Mit unserer Marke ‚Dicke Sauerländer‘, die vor kurzem von der Lebensmittel Zeitung aufgrund der erfolgreichen Absatzentwicklung zur Top-Marke 2023 ausgezeichnet wurde, setzen wir hier einen strategischen Schwerpunkt und erweitern die aktuell begrenzten Kapazitäten deutlich.“ Denn neben der angespannten Personalsituation sind es auch die technischen Anlagen, die an ihre Grenzen stoßen und ein Wachstum bremsen.

Den Startschuss des großen Maßnahmenpakets haben vor kurzem die zwei neuen Wassertanks gegeben, die von Spezialfirmen per Schwertransport nachts angeliefert und am nächsten Morgen aufgestellt wurden. „Da musste im Vorfeld schon gut gerechnet werden“, so Tobias Metten. „Der Fahrweg, aber auch die Durchfahrtshöhe zum Aufstellort hier in Finnentrop waren anspruchsvoll. Aber alles hat am Ende planmäßig geklappt. Ein großer Dank an alle Beteiligten!“

Zwei Wassertanks

Nun können die neuen je 21 und 16 Meter hohen und 120.000 sowie 60.000 Liter fassenden Tanks ihren Dienst tun – nämlich warmes Wasser, das im Produktionsprozess benötigt wird, zu speichern und an anderer Stelle wieder abzugeben. Tobias Metten betont: „Das Thema ökologische Nachhaltigkeit steht nicht erst seit der Energiekrise bei allen Investitionen in unsere Produktionsanlagen im Fokus. Durch Energieeinsparungen schonen wir die Ressourcen, reduzieren unseren CO2-Fußabdruck und machen unser Familienunternehmen fit für die Zukunft.“

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe