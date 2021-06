Finnentrop: Motorradfahrer kippt bei Wendemanöver in Graben

Finnentrop. Bei einem Alleinunfall wird ein Motorradfahrer bei Serkenrode verletzt. Er wollte mit seiner schweren Maschine wenden.

Verletzt wurde am Freitag, 4. Juni, gegen 23.10 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der L 880/Einmündung Dormecke. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Straße aus Kückelheim kommend in Fahrtrichtung Serkenrode. Vor einer Absperrung wollte er wenden, kippte jedoch beim Wendevorgang um, sodass er mit dem Krad auf die rechte Seite in den Straßengraben stürzte. Dabei verletzte er sich am rechten Arm. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad und ein Leitpfosten der Absperrung wurden bei dem Unfall beschädigt.

