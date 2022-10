Finnentrop: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Finnentrop. Auf feuchter Fahrbahn verliert ein Motorradfahrer in Schöndelt die Gewalt über seine Maschine.

Ein Alleinunfall eines 52-jährigen Motorradfahrers hat sich am Sonntag (16. Oktober) gegen 13 Uhr auf der L 737 in Schöndelt ereignet. Dabei befuhr der Motorradfahrer zunächst die Landstraße in Richtung Lennestadt. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und er stürzte. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Krad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

+++ Kreis Olpe: Brandstiftung - Fünf Auto gehen in Flammen auf +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe