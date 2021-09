Finnentrop: Motorradfahrerin (30) kommt auf Ölspur zu Fall

Am Freitagnachmittag befuhr eine 30-jährige Niederländerin mit ihrem Motorrad die L 737 in Finnentrop.

Schöndelt. In einer Kurve bei Schöndelt verlor eine 30-Jährige die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Sie wurde leicht verletzt.

Am Freitagnachmittag befuhr eine 30-jährige Niederländerin mit ihrem Motorrad die L 737 in Finnentrop. In Höhe der Ortslage Schöndelt verlor sie im Bereich einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte.

Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle eine Verunreinigung durch Öl aufwies. Die hierdurch beeinträchtigte Fahrbahneigenschaft dürfte daher hauptursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die L 737 kurzzeitig komplett gesperrt. Erkenntnisse zum Verursacher der Ölspur liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Kreispolizeibehörde Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-2550 entgegen.

