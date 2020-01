Finnentrop. Ein 31-Jähriger leistet Widerstand in Finnentrop und verletzt eine Polizistin und einen Rettungssanitäter, als er fixiert werden sollte.

Finnentrop: Mann in Unterhose leistet Widerstand

Nur mit Unterhose bekleidet, sorgte am Donnerstag, 23. Januar, gegen 15 Uhr ein 31-Jähriger für einen Polizeieinsatz. Mehrere Zeugen hatten bei den eisigen Temperaturen den wenig bekleideten Mann auf der Fahrbahn der K 7 zwischen Heggen und Dünschede laufen sehen und die Polizei alarmiert. Die verständigten Polizeibeamten griffen den 31-jährigen Mann im Bereich der Wiesenstraße/Am Hörsten auf. Zu diesem Zeitpunkt trug er zusätzlich eine Decke, mit der er sich gegen die Kälte schützte.

Der desorientierte Mann verletzte eine Polizistin und einen Sanitäter

Auf die Beamten wirkte der 31-Jährige desorientiert und psychisch auffällig, so dass das Ordnungsamt verständigt und ein Krankenwagen angefordert wurde. Als die Beamten ihm mitteilten, dass er zu seinem Schutz in ein Krankenhaus gebracht würde, wehrte er sich massiv. Er schlug in Richtung der Polizisten und verletzte dabei eine Beamtin leicht. Ein Rettungssanitäter, der bei der Fixierung helfen wollte, trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, so dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Schließlich gelang es, den 31-Jährigen in ein Krankenhaus zu bringen. Er war bereits gegen 13 Uhr in Heggen aufgefallen, weil er barfuß an Haustüren schellte. Über die Hintergründe seines Handelns liegen keine Erkenntnisse vor. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige.