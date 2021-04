Finnentrop: Ofen könnte Brand in Wohnhaus verursacht haben

Heggen. In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr einen Wohnhausbrand in Heggen löschen. Verletzt wurden niemand. Schaden geht in die Hunderttausende.

Ein weiteres Mal in sehr kurzer Zeit musste die Finnentroper Feuerwehr zu einem komplizierten Einsatz ausrücken. In der Nacht zu Sonntag gegen 2.10 Uhr wurde der Kreisleitstelle ein Wohnhausbrand in der Straße „Am Finnenlöh“ in Heggen gemeldet. Verletzt wurde dabei niemand, die Polizei schätzt den Sachschaden jedoch im sechsstelligen Euro-Bereich.

In der Nacht meldeten gleich mehrere Anrufer aus Heggen ein im Vollbrand stehendes Gebäude. In der Feuer- und Rettungsleitstelle war zunächst nicht klar, ob es sich um einen Gartenhaus oder gar ein Wohnhaus handelt, was lichterloh brannte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte aus Finnentrop, Bamenohl und Heggen war klar: Eine kleine Blockhütte stand in Flammen. Doch die stand sehr nah an einem Einfamilienhaus, und das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Immerhin konnte die betroffenen Familie das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde demnach niemand.

Photovoltaikanlage erschwert die Löscharbeiten

Die rund 50 Feuerwehrleute bekamen den Brand der Hütte schnell unter Kontrolle. Durchaus schwieriger gestaltete sich der Dachstuhlbrand des Wohngebäudes. Flammen, die sich den Weg unter die Dachhaut bahnen, entwickeln sich häufig zu langwierigen und komplizierten Einsätzen. Es gilt, alle noch so gut versteckten Glutnester zu finden und unschädlich zu machen. Doch das war in diesem Fall besonders schwierig, denn auf dem Dach ist eine umfangreiche Photovoltaikanlage montiert, die beinahe die gesamte Fläche abdeckt.

Thomas Klein, Leiter der Finnentroper Feuerwehr, konnte rund eine Stunde nach Alarmierung überhaupt noch nicht absehen, wie sich der Einsatz entwickeln würde: „Es ist möglich, dass wir Panele der Anlage demontieren müssen.“ Unterdessen ging die starke Rauchentwicklung unter der Anlage weiter zurück.

Kriminalpolizei nimmt weitere Ermittlungen auf

Die ganze Nacht über waren die Feuerwehr-Löschzüge der Gemeinde Finnentrop, sowie ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Attendorn (Abrollcontainer Atemschutz) mit den Löscharbeiten beschäftigt. Neben der Polizei waren vorsorglich auch ein Rettungswagen des DRK-Lennestadt, sowie ein Rettungswagen aus Finnentrop zum Einsatzort entsandt worden. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, deuten erste Hinweise darauf hin, dass die Verwendung eines Pizza-Ofens brandursächlich gewesen sein könnte. Die Kriminalpolizei nahm bereits vor Ort die Ermittlungen auf.