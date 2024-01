Finnentrop: Prinz Ingo I. Teipel regiert in Hülschotten

Hülschotten Karneval in Finnentrop-Hülschotten: Der neue Prinz in Hülschotten war bereits Kinderprinz. Das Karnevals-Gen hat er von seinen Eltern geerbt.

Ingo I. Teipel (30) und Julia I. Hupp (30) sind das neue Prinzenpaar in Hülschotten. Die beiden wurden am Freitagabend bei der dorfinternen Prunksitzung proklamiert. Dieser Abend ist für Hülschotter und wird nur von Hülschottern gestaltet. Und gleich zu Beginn wurde das Geheimnis um die neue Tollität gelüftet. Prinz Ingo ist gebürtiger Hülschotter, war Kinderprinz in 2006/2007 und 2003 Kinderschützenkönig.

Sein Geld verdient er als Projektleiter bei Linamar in Plettenberg. Außerdem ist er als ehemaliger Tänzer Mitglied der Ehrengarde der Prinzengarde Hülschotten. Die Eltern Reinhard und Anke waren 1992/1993 das amtierende Prinzenpaar. Seine Lieblichkeit Prinzessin Julia kommt aus Landemert und ist Pflegedienstleitung in einer Tagespflege.

Prinzenproklamation in Hülschotten: die schönsten Bilder Prinzenproklamation in Hülschotten: die schönsten Bilder Am Freitag wurde bei der dorfinternen Prunksitzung von Hülschotter für Hülschotter das neue Prinzenpaar Ingo I. Teipel und Julia I. Hupp proklamiert. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Am Samstag können auswärtige Gäste und Freunde in der Halle und auf der Bühne begrüßt werden. Beide Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Poker, Roulette, Black Jack, in Las Vegas sind alle Jeck!“ Die Moderation an beiden Tagen liegt in den bewährten Händen der Präsidenten Fabian Schulte und Stephan Maag. Für die Musik ist Michael Vogt verantwortlich.

