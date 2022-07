Finnentrop: Radfahrerin weicht Bus aus - Sturz in Böschung

Finnentrop. Eine Radfahrerin ist in Höhe der Schützenhalle in Finnentrop in einer Rechtskurve gestürzt, nachdem ihr ein Linienbus entgegenkam.

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag (28. Juli) gegen 19:45 Uhr auf der Weringhauser Straße in Weringhausen gestürzt. Bei der Unfallaufnahme gab die 55-Jährige an, dass sie mit ihrem Pedelec die Weringhauser Straße in Richtung Frettermühle befahren habe. Nach einer Rechtskurve, in Höhe der dortigen Schützenhalle, kam ihr ein Linienbus entgegen. Die Radfahrerin stürzte im Verlauf eines Ausweichmanövers in eine Böschung.

Der Linienbus setzt seine Fahrt in Richtung Birkenstraße fort. Die Unfallbeteiligte verletzte sich leicht, lehnte aber eine Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab. Im Nachgang an die Unfallaufnahme ermittelten Polizeibeamte den Fahrer und schrieben eine entsprechende Anzeige.

