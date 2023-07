Blaulicht Finnentrop: Riesenglück für Kradfahrer in Finnentrop

Finnentrop. Ein Motorradfahrer krachte bei einem Unfall in Finnentrop gleich gegen zwei Autos und hatte dabei Riesenglück.

Riesenglück hatte ein 38-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch, 19. Juli, auf der L 737 bei Frettermühle. Eine 88-jährige Autofahrerin befuhr die L 737 gegen 17.45 Uhr aus Frettermühle kommend in Richtung Deutmecke und wollte nach links in die „Josef-Anton-Henke-Straße“ abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorrad des 38-Jährigen zusammen.

Das Motorrad prallte anschließend noch gegen den Pkw einer 51-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug im Einmündungsbereich der „Josef-Anton-Henke-Straße“ stand. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß zum Glück nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

