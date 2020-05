Finnentrop: Rollerfahrer (17) nach Unfall mit Lkw verletzt

Finnentrop. Im Frettertal stieß ein Rollerfahrer (17) am Dienstag mit einem Lkw zusammen. Der Junge wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Zusammenprall mit einem Lkw hat sich ein 17 Jahre alter Rollerfahrer am Dienstag in Frettermühle verletzt. Er überquerte die Esloher Straße, um in die Josef-Anton-Henke-Straße zu fahren, übersah dabei aber den von links kommenden Lkw. Die Fahrzeuge stießen fast ungebremst zusammen, berichtet die Polizei.

Nach eigenen Angaben hatte der Rollerfahrer den Lkw nur aus dem Augenwinkel gesehen, so dass er nicht mehr rechtzeitig reagieren und bremsen konnte. Der 17-Jährige stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.