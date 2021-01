Finnentrop: „Romantischer Abend“ mit Drogen und Diebesgut

Ein Pärchen soll in Finnentrop-Fretter in eine Anglerhütte eingebrochen sein.

Finnentrop. Ein Pärchen soll in Finnentrop-Fretter für einen „romantischen Abend“ in Hütte eingebrochen sein. Polizei stellt Rauschgift und Diebesgut sicher.

Einen „romantischen Abend“ wollte ein Paar in einer gemütlichen Anglerhütte in Fretter verbringen. Das Problem: Den Eigentümer der Hütte hatten sie vorher nicht gefragt. Und dann haben sie sich dort auch erwischen lassen – mit Drogen und Diebesgut. Jetzt erwartet sie, so berichtet es die Polizei Olpe am Montag, ein Strafverfahren.

Nachdem der Besitzer der Hütte am Donnerstagabend die Polizei gerufen hatte, umstellten Beamte die Hütte zunächst. Erst als sie damit drohten, einen Diensthund einzusetzen, klettere das Pärchen aus einem geöffneten Fenster und ließ sich kontrollieren.

In der Hütte fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis sowie eine weiße Substanz. Daneben entdeckten sie eine gestohlene EC-Karte. Das auf der Rückseite der Hütte gelegene aufgebrochene Fenster wies frische Einbruchsspuren auf. Der Mann und die Frau stritten auf Nachfrage ein gewaltsames Eindringen aber ab. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Doch das war noch nicht alles: Ein in der Nähe abgestelltes Auto konnte einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden. Die angebrachten Kennzeichen passten aber nicht zum Wagen. Im Innenraum befanden sich weiteres Rauschgift und auch noch eine EC-Karte, die gestohlen gemeldet worden war. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

