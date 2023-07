Finnentrop: Schon wieder Motorradunfall am Lenscheid

Rönkhausen. Ein Motorradfahrer aus Werne kam am Sonntag auf der L 687 zwischen Sundern und Rönkhausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Leicht verletzt wurde am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der L 687 (Lenscheid). Gegen 14 Uhr befuhr der 31-jährige Kradfahrer die kurvenreiche Straße aus Richtung Sundern kommend in Fahrtrichtung Rönkhausen. In einer Linkskurve kam der Mann mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er laut Polizei leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

