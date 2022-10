Finnentrop: Schwangere überschlägt sich mit Pkw

Schönholthausen. Eine 29-Jährige Pkw-Fahrerin aus Finnentrop will bei Faulebutter einem Tier auf der Straße ausweichen und kommt von der Straße ab.

Eine 29-jährige, schwangere, Autofahrerin aus Finnentrop ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Aussage der Polizei war sie gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße von Faulebutter in Richtung Schönholthausen unterwegs. Gegenüber der Polizei erklärte sie, vor ihr sei ein unbekanntes Tier auf die Fahrbahn gelaufen. Bei dem Ausweichmanöver kam sie nach rechts von der Straße ab und fuhr in ein abgeholztes Waldstück. Dort überschlug sich der Kia und blieb auf der Fahrerseite liegen. Mithilfe von Ersthelfern konnte die junge Frau den Wagen verlassen. Sie wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Die Feuerwehr aus Schönholthausen, Finnentrop, Fretter und Ostentrop war um kurz nach 12 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte sperrten die Kreisstraße ab und stellten an der Unfallstelle den Brandschutz sicher. Die K 29 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

