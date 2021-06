Finnentrop: Senior mit Rasenmähertraktor schwer verunglückt

Bamenohl. Ein 84-jähriger Mann fährt beim Rasenmähen mit seinem Traktor eine Böschung hinunter. Der Rettungsdienst fordert einen Hubschrauber an.

Lebensgefährlich verletzt wurde am Montagmittag ein 84-Jähriger beim Unfall mit seinem Rasenmähertraktor. Gegen 13.20 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Kenntnis von dem Unfall in der Straße „Am Jägerhain“ in Bamenohl. Nach ersten Angaben war der Mann eine Böschung hinuntergefahren. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten nach ca. einer halben Stunde den Senior bergen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Angaben über die Ursache des Unfalls liegen zurzeit nicht vor.

