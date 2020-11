Finnentrop: Senior richtet Schreckschusswaffe auf zwei Jungs

Finnentrop. Kaum zu glauben, aber wahr: Weil sich ein 81-Jähriger bedroht fühlte, zog er eine Waffe. Dabei wollte sich der Jugendliche nur entschuldigen.

Schock für zwei Jugendliche in Finnentrop : Sie wurden am späten Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Serkenroder Straße von einem Senior (81) mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Das war geschehen: Einer der Jugendlichen berührte auf dem Weg zum Markt das Auto des 81-Jährigen. Dieser wies ihn und seinen Begleiter an, dass sie sich vorsehen sollten.

Frau bringt Senior zur Vernunft

Während einer der beiden Jungs einkaufte, wartete der andere draußen und wollte sich bei dem Zeugen entschuldigen. Nach eigenen Angaben stieg daraufhin der Senior aus dem Wagen, richtete eine Waffe auf den 19-Jährigen und sagte, er solle verschwinden.

Glücklicherweise kam die Frau des 81-Jährigen von ihrem Einkauf zurück und bat ihren Mann, die Drohungen zu unterlassen. Er hörte auf seine Frau, mit der er schließlich davonfuhr. Mithilfe des Kennzeichens konnte die Polizei den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift antreffen. Er gab die Tat zu und sagte, er wollte sich verteidigen, weil er sich durch die Heranwachsenden bedroht fühlte. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und schrieben eine Anzeige.