Finnentrop: So sieht die neue Skulptur im Kreisverkehr aus

Bei bestem Wetter wird die neue Skulptur im Kreisverkehr Nord am Finnentroper Rathaus eingeweiht. Die Kinder der Gesamtschule haben an dem Entwurf kräftig mitgearbeitet. Die Skulptur selbst stammt von Künstler Friedhelm Freiburg.

Finnentrop. Im Kreisverkehr Nord am Rathaus ragt eine Skulptur empor, die mehrere Symbole vereint. Viele Bürger fragen sich: Wofür steht dieses Kunstwerk?

Nach etwa einem halben Jahr Bauzeit ist der Kreisverkehr Nord am Finnentroper Rathaus kürzlich fertiggestellt worden. Allerdings fehlte noch ein entscheidender Baustein, den nun jeder Autofahrer, der hier durchfährt, sieht: Inmitten der Insel sticht eine Skulptur ins Auge, die stilistisch sehr an ihr Pendant im nahe gelegenen Kreisverkehr Süd erinnert und am Montag Mittag im Beisein von Bürgermeister Achim Henkel (CDU) und Künstler Friedrich Freiburg aus Rönkhausen eingeweiht wurde.

Wer also mit seinem Auto die Serkenroder Straße herunterfährt und direkt auf den neuen Kreisverkehr zusteuert, wird in der Figur bei genauem Hinschauen die Gestalt eines freudigen Kindes sowie die einer älteren Person erkennen, die auf das Kind mit einem „nostalgischen Auge“ blickt. „Wir sehen hier also zwei Figuren. Ein jubelndes Kind, das seine Arme ausstreckt und eine ältere Person, die auf die Jugend schaut. Zweitere soll an die alte Zeit erinnern“, erklärt Angela Di Pinto, Kunstlehrerin der Bigge-Lenne-Gesamtschule. Den Entwurf für den neuen Hingucker hatte die Lehrerin gemeinsam mit etwa 30 Schülern gefertigt, die Skulptur dann der in der Gemeinde bekannte Künstler aus Rönkhausen hergestellt.

Das R steht für Rathaus

Die Arme des Kindes können im Übrigen auch als U-förmige Hand gedeutet werden, die eine Münze hält. Ein Symbol für die Einkaufsmöglichkeiten, die es im Umfeld des Rathauses gibt. Außerdem lassen sich die Buchstaben R für Rathaus und KJK für das Kinder,- Jugend,- und Kulturhaus erkennen, ebenso ein direkter Nachbar des Kreisverkehrs Nord. Und auch das Seniorenwohnen ein paar Meter weiter soll in diesem Kunstwerk nicht vergessen werden.

Die Skulptur, genau genommen eine Kombination aus Skulptur und Plastik und laut Künstler Friedhelm Freiburg „so schwer wie zwei Autos“, ist mosaikartig und bunt bemalt worden – genauso wie die Skulptur im Kreisverkehr Süd direkt vor der Gesamtschule. Hier sollte durch die Farben ein Bezug zum bunten Logo der Gesamtschule hergestellt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem neuen Kunstwerk ein paar Meter entfernt, also der neuen Skulptur im Kreisverkehr Nord, die von den Kinder des KJK-Hauses zuletzt bemalt wurden.

„Ich glaube, dass dieser Bereich zwischen den beiden neuen Kreisverkehren deutlich an Format gewonnen hat“, lobte Bürgermeister Achim Henkel. Wohl wissend, dass dies zu einem Großteil auch an der neuen Skulptur im Kreisverkehr Nord, der für rund 320.000 Euro gebaut wurde, liegt.

