Finnentrop: Spänebunker in Rönkhausen steht in Flammen

Rönkhausen. In einem holzverarbeitenden Betrieb an der Bahnhofstraße in Rönkhausen brennt ein Spänebunker völlig aus. Warum die Bahnstrecke gesperrt wird.

Zu einem Großbrand auf dem Gelände eines forstverarbeitenden Betriebes neben dem Sägewerk Holz Yoki an der Bahnhofstraße in Rönkhausen wurden am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, Rettungsdienst und Polizei gerufen. Gegen 4.40 Uhr war der Alarm ausgelöst worden.

Ein Spänebunker steht am Donnerstagmorgen in Rönkhausen in Flammen. Foto: Kai Osthoff

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Spänebunker im Vollbrand. Die offene Halle, in der unter anderem ein Bagger und ein Anhänger standen, ist eingestürzt. Die Einheiten Rönkhausen, Lenhausen, Finnentrop und Bamenohl sind mit mehr als 80 Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Unterstützung gab es auch durch eine zweite Drehleiter der Feuerwehr Plettenberg. Im Laufe des Einsatzes wurde auch die Feuerwehr aus Ostentrop und Schönholthausen zur weiteren Unterstützung nachalarmiert.

THW kommt mit Räumgerät

Um alle Glutnester ablöschen zu können, wurde auch das THW Olpe mit einem Berge- und Räumgerät zur Einsatzstelle gerufen. Das DRK Attendorn unterstützte den Rettungsdienst mit einem weiteren Rettungswagen. Um den Großeinsatz koordinieren zu können, rollte auch der Einsatzleitwagen (ELW 2) zum Einsatzort. Mario Fuhlen koordinierte als stellvertretender Kreisbrandmeister das Geschehen mit vor Ort.

Da die Brandbekämpfer laut Aussage von Feuerwehrsprecher Tobias Hilgering auch eine Wasserversorgung aus der nahe gelegenen Lenne aufgebaut hatten, wurde die Ruhr-Sieg-Strecke für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Die Bahnhofstraße und damit der holzverarbeitende Betrieb liegen unmittelbar an den Bahngleisen. Zur Brandursache konnte Tobias Hilgering am frühen Morgen auf Nachfrage noch nichts sagen, das würde im Nachklang nun die Polizei ermitteln.