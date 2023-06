Ein Fahrradschloss hat nicht verhindert, dass ein wertvolles E-Bike aus einer Garage in Fretter gestohlen wurde.

Polizei Finnentrop: Teures Rad aus Garage in Fretter entwendet

Fretter. Im eine Woche dauernden Tatzeitraum haben unbekannte Täter ein wertvolles E-Bike samt Schloss aus einer Garage gestohlen.

Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum zwischen Samstag, 17. Juni, um 17.30 Uhr und Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr aus einer Garage an der Straße Auf der Burg in Fretter ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Ghost in hellem Mintgrün im Wert von rund 2700 Euro.

Das angebrachte Schloss wurde ebenfalls entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02761) 9269-0 entgegen.

