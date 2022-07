Finnentrop: Tolle Leistung - Warenkorb sagt Helfern Danke

Finnentrop. Erst die Corona-Pandemie, dann die Flüchtlingswelle. Viel Arbeit für die ehrenamtlichen Helfer des Warenkorbs. Zeit, Danke zu sagen.

Für die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer des WarenkorbesFinnentrop bedeuteten die vergangenen zwei Jahre mit der Corona Pandemie – und nun mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine – ein enormer Kraftaufwand. „Aber durch das Engagement aller haben wir die Zeit sehr gut gemeistert“, freute sich Cordula Helmig am Mittwoch in der Ratsschänke. Hier waren alle, die unermüdlich im Einsatz sind, zum Essen eingeladen. „Wir haben bei der Aktion „Ehrenamt fördern“ aus Paderborn 950 Euro bewilligt bekommen und damit wollten wir an diesem Abend allen Helfern danken“. Die Rönkhauserin ist seit 2015 selber im Warenkorb tätig und seit 2020 als Schriftführerin im Vorstand.

Im Jahr 2005 ins Leben gerufen

55 Männer und Frauen sorgen regelmäßig dafür, dass Lebensmittel, welche im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden, an Bedürftige verteilt. Hinzu kommen oftmals Spenden der Grundnahrungsmittel. 2005 wurde der Warenkorb unter anderem auf Initiative von Petra Albers ins Leben gerufen. Die Rönkhauserin engagierte sich als Vorsitzender der örtlichen Caritaskonferenz und wurde mit der Not direkt vor Ort konfrontiert. Zunächst im alten Bahnhof in Finnentrop, dann seit November 2007 in der ehemaligen Grundschule Lenhausen, hilft der Warenkorb seitdem vielen Menschen mit Lebensmitteln und mehr über den Monat.

+++ Lesen Sie hier: Nach Hausbrand in Heggen - Jetzt ist klar: Es war Brandstiftung +++

2017 legte Petra Albers die Arbeit nieder und die immer mehr anfallende Arbeit wurde auf mehreren Schultern verteilt. Zum Vorstand gehören Karin Becker, Ulla Rau, Bernadette Schörmann, Simone Schulte, Simone Hanses, Anja Schmidt und Cordula Helmig. Sie sorgen auch dafür, dass die Arbeit weiter gehen kann und auch jüngere Menschen sich ehrenamtlich hier einbringen.

Daher hat sich der Warenkorb im April vergangenen Jahres dem Caritasverband Olpe angeschlossen. „Das war eine Entscheidung aus versicherungstechnischen, aus rechtlichen sowie gemeinnützigen Gründen“, erklärte Cordula Helmig weiter. In dieser Zeit wurde auch ein eigener Lieferwagen angeschafft. „Wir brauchten dringend neue Fahrer und es war niemanden zuzumuten, für die Abholung der Spenden immer den eigenen Pkw zu nutzen. Daher haben wir mit Hilfe von ortsansässigen Firmen und Banken einen eigenen roten Caddy gekauft. Zu erkennen ist er gut an unserem Slogan: Wir sammeln und geben weiter.“

Lebensmittelgutscheine an Kunden verteilt

Doch die Pandemie erhöhte nochmals die Ansprüche an alle Helfer. So musste zunächst die Ausgabe schließen und es wurden Lebensmittelgutscheine an die Kunden verteilt. Als dann wieder geöffnet wurde, waren die Auflagen streng. Nur mit Impfnachweis, Maske, Abstand und in einer Einbahnstraßenführung war die Ausgabe möglich. „Jetzt kommen die Flüchtlinge aus der Ukraine hinzu, denen wir natürlich auch helfen.“

Gleichzeitig merkten die Helfer die steigenden Lebensmittelpreise und die Grundnahrungsmittel in den Geschäften wurden knapp. Ein Spendenaufruf erfuhr eine große Bereitschaft zu helfen. „Wir werden auch in Zukunft weitere Herausforderungen zu meistern haben. Die Inflation drückt die Haushalte der Menschen. Das Geld wird knapper und die Nachfrage mit Sicherheit größer.“

Abgabe in zwei Ausgaben

Die Abgabe von Lebensmitteln in Lenhausen erfolgt in zwei Ausgaben. Die eine Gruppe bekommt jeden ersten und dritten Dienstag im Monat Lebensmittel. Dort kommen zurzeit knapp 60 Familien.

Jeden zweiten und vierten Dienstag erfolgt die andere Ausgabe. Hier werden rund 70 Familien versorgt. Tendenz steigend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe