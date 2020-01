Die Polizei fahndet nach Einbrechern in ein Gartenhaus in Finnentrop..

Finnentrop. Unbekannte Täter brachen ein Gartenhaus in Finnentrop auf. Sie entwendeten mehrere Arm- und Wanduhren.

Finnentrop: Uhren bei Einbruch in Gartenhaus erbeutet

In der Nacht von Sonntag (12. Januar, 19 Uhr) auf Montag (13. Januar, 10.15 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus in der Wiesenstraße in Finnentrop. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter die Eingangstür auf und entwendeten nach Angaben der Olper Polizei mehrere Arm- und Wanduhren in einem vierstelligen Gesamtwert. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.