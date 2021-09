Finnentrop: Unbekannte stehlen mehrere Kfz-Kennzeichen

Finnentrop. Die Polizei sucht nach den Tätern, die die Kennzeichen von verschiedenen Fahrzeugen in der Industriestraße in Finnentrop gestohlen haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sind in der Zeit zwischen Montag, 6 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in der Industriestraße in Finnentrop mehrere Kennzeichen von verschiedenen Fahrzeugen entwendet worden.

Die Beamtinnen und Beamten schrieben die Kennzeichen zur Fahndung aus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

