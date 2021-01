Finnentrop und Sundern planen Straßensperrung am Wochenende

Finnentrop Die Sperrungen zwischen Faulebutter und Röhrenspring sowie Kuckuck und Röhrenspring sollen einen Ansturm auf die Skigebiete vermeiden.

Auf Grund der zum Wochenende zu erwartenden Schneefälle haben sich die Gemeinde Finnentrop und die Stadt Sundern im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei dazu entschlossen, die Straßen zwischen Faulebutter und Röhrenspring und Kuckuck und Röhrenspring zu sperren.

Die Sperrungen sollen den Tagestourismus in den beiden Ski- und Rodelgebieten beschränken, insbesondere, um die Durchfahrt für Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr gewährleisten zu können. Gleichzeitig soll damit ein Beitrag zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung geleistet werden.

Weitere Einschränkungen möglich

Bereits jetzt gelten aus diesem Grund an der Kreisstraße 29 zwischen Schönholthausen und Schliprüthener Mühle im Bereich Faulebutter-Wörden vorübergehend besondere Parkverbote.

Sollte es erkennbar am Wochenende zu einer Missachtung dieser Parkverbote kommen und Rettungswege zugeparkt werden, wird auch die Kreisstraße 29 zwischen dem Abzweig Glingestraße (Ober-/Unterbecken) und Schliprüthener Mühle vollständig gesperrt werden.

„Wer sich dennoch kontaktarm an frischer Luft bewegen will, für den gibt es in der Gemeinde Finnentrop vielfältige alternative Möglichkeiten zum Rodeln und zu Winterwanderungen“, so Bürgermeister Achim Henkel.