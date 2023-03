Finnentrop: Vier Tonnen Messingteile gestohlen

Finnentrop. Fast 4000 Kilogramm Messingteile haben unbekannte Täter in Finnentrop gestohlen. Der finanzielle Schaden ist immens.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Kalkwerkstraße ein. Vom Gelände wurden vier Metallkörbe mit ca. 3,7 Tonnen Messing entwendet. Dabei handelte es sich sowohl um Ausschussmaterial - als auch um fertig produzierte Teile. „Der reine Materialwert liegt in etwa bereits im fünfstelligen Eurobereich. Noch wesentlich höher ist der Schaden für die Firma jedoch unter Zugrundelegung des Verkaufswertes der Fertigteile“, so die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

