Finnentrop: Warum die L 687 zwei Tage voll gesperrt wird

Finnentrop. Der Landesbetrieb Straßen NRW muss zwischen Rönkhausen und Wildewiese kurzfristig anrücken. Das ist der Hintergrund der Vollsperrung.

Die L 687 wird Donnerstag und Freitag von Finnentrop-Rönkhausen bis zum Abzweig Wildewiese voll gesperrt. Hintergrund der kurzfristigen Vollsperrung sind Arbeiten, die infolge des Starkregenereignisses im Juli notwendig sind – im Bereich der Straße Hohes Lenscheid war es zu einem Hangrutsch gekommen. Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen wird dort an zwei Tagen eine kleine Umfahrung an die bestehende Straße anbauen, um so die folgenden Hauptarbeiten im Böschungsbereich und an der abgesackten Fahrbahn sicher ausführen zu können.

Nach der Vollsperrung ist die L 687 halbseitig mit einer Ampelanlage befahrbar. Eine Umleitungsstrecke wird über Pasel, Siesel, Leinschede, Allendorf und Hagen (Sundern) eingerichtet. Eine Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge im Bereich der Baustelle ist möglich.

