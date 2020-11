Finnentrop: Wie Corona die Alltags-Arbeit verändert hat

Finnentrop. Die Mitarbeiter in Seniorenhäusern sind be ihrer Arbeit von der Pandemie besonders betroffen. Ein Beispiel aus Finnentrop.

Uns alle begleitet die Pandemie seit Monaten. Masken tragen beim Einkaufen, in fast allen Situationen Abstand halten, keine großen Feste, keine weiten Reisen. Einige betreffen die Einschränkungen mehr als andere, wie zum Beispiel die Mitarbeitenden von Seniorenhäusern.

Natalie Weyts, Beschäftigte der Werthmann Werkstätten auf einem betriebsintegrierten Arbeitsplatz, und ihre Patin Simone Gassenhuber arbeiten in der Wäscherei des Seniorenhauses Habbecker Heide in Finnentrop. Sie geben einen kleinen Einblick in die Veränderungen, welche die Corona-Pandemie im Arbeitsleben für sie mit sich gebracht hat.

„Corona hat alles auf den Kopf gestellt“, berichtet Simone Gassenhuber, die seit zehn Jahren Natalie Weyts bei der Tätigkeit im Caritas-Seniorenzentrum zur Seite steht. „Für uns gab es von Anfang an kein ‘Wir bleiben Zuhause’. Wir können ja unsere Arbeit nicht liegen lassen.“ Verständlicherweise, denn in ihrem Bereich wird die Wäsche des gesamten Hauses gewaschen, gebügelt, gefaltet, gepatched, ausgebessert und sortiert. Das Rad steht hier niemals still.

Räume wurden aufgeteilt

„Das alles passiert unter verschärfteren Hygienemaßnahmen als wir sie ohnehin schon praktiziert haben,“ führt sie weiter aus. Die Wäsche wird bei jedem Waschgang desinfiziert, Schmutzwäsche und saubere Wäsche dürfen nicht mehr in einem Raum bearbeitet werden, die Mitarbeitenden tragen durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung. „Als es in diesem Sommer so heiß war, war dies besonders beschwerlich. Die Maschinen, Bügeleisen und Trockner strahlen ja zudem auch noch Wärme ab,“ erzählt Natalie Weyts aus ihrem Berufsalltag. Und das ist nicht das einzige, was den ohnehin körperlich anstrengenden Beruf noch ein bisschen anstrengender macht.

Am Seniorenzentrum angekommen heißt es am Eingang Fieber messen, Hände desinfizieren, Schutzkittel anziehen. „In der ersten Zeit, im Lockdown, waren wir auf Maskenspenden angewiesen. Viele haben für unser Haus Masken genäht, das hieß dann zugleich wieder mehr Wäsche.“ Aber die beiden Damen sind sich einig: „Wir machen das alles gern, denn wir wissen wofür und wollen unsere Bewohner schützen.“ Dafür nehmen sie sogar in Kauf, dass sie im privaten Umfeld ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren.

Etwas mehr Normalität

Natalie Weyts ist jedoch froh, dass ein kleines bisschen Rückkehr in die Normalität möglich ist. Integrationsassistentin Anne Deimel durfte bis vor Kurzem das Seniorenhaus ebenfalls nicht betreten. Die beiden haben dann erst viel telefoniert, um in Kontakt zu bleiben und sich später im Freien getroffen. Nun sind auch wieder Besuche am Arbeitsplatz unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften möglich.

„Unsere Treffen sind wichtig, denn kein Telefonat ersetzt den persönlichen Kontakt. Wir von der Abteilung eXtern der Caritas-Werkstätten möchten in Zukunft die Zahl der betriebsintegrierten Arbeitsplätze weiter ausbauen. Da ist es natürlich gerade in der Anfangszeit der Einarbeitung notwendig, dass ein enger, vertrauensvoller Kontakt zwischen den Beschäftigten und den Integrationsassistenten besteht“, meint Anne Deimel.

Hoffen auf bessere Zeiten

„Wir machen weiter, egal, wie es kommt. Natürlich fehlt uns das enge Miteinander, gerade auch mit den Senioren. Das Händedrücken, in den Arm nehmen, das Ungezwungene im persönlichen Kontakt. Aber wir alle halten uns an die Regeln, zum Schutze aller. Wir halten einfach zusammen und hoffen, dass irgendwann wieder andere Zeiten anbrechen,“ resümiert Gassenhuber, während sie voller Elan und Konzentration das Bügeleisen über das Brett gleiten lässt.