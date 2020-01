Finnentrop. Das Café „Backwunder“ in Finnentrop möchte mit einer App etwas dagegen tun, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. So kann man mithelfen.

Belegte Brötchen, frisches Brot, leckere Plätzchen oder auch mal ein Stück Kuchen. In Bäckereien landen all diese übriggebliebenden, einwandfreien Leckereien am Ende des Tages im Müll. Damit ist jetzt Schluss – zumindest im Café Backwunder in Finnentrop.

Das Café nutzt die Smartphone-App „Too Good To Go“, um gegen die Lebensmittelverschwendung hervorzugehen. „Egal ob Student, Mama oder Rentner, die App ist für jeden geeignet“, sagt Antonella Avanzato, Mitarbeiterin des Cafés. „Wir haben schon einige Stammkunden.“

Bäckereien stellen Kunden eine „Wundertüte“ zusammen

Laut der Verbraucherzentrale werden allein in Deutschland jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Obwohl ein Großteil davon noch genießbar wäre. Die Initiative „Too Good To Go“ hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und eine App entwickelt, durch die jeder einen kleinen Beitrag gegen die Verschwendung leisten kann.

Das Prinzip ist simpel. Man lädt sich die kostenlose App herunter, registriert sich und sucht nach Anbietern in der Nähe. Die Lebensmittelanbieter stellen dem Kunden dann eine so genannte „Wundertüte“ aus übriggebliebenden Lebensmitteln zusammen und verkaufen diese zum reduzierten Preis.

Zwei Cafés aus Finnentrop beteiligen sich

„Ich fand es immer schon schade, Lebensmittel wegzuwerfen“, erklärte uns Antonella Avanzato, Lebensgefährtin des Inhabers Mustafa Büber. Sie entdeckte die App schon vor längerer Zeit. Damals wurde ihr „Too Good To Go“ als Werbung angezeigt. Nachdem Antonella Avanzato feststellte, dass es fast keine Anbieter in der Umgebung gibt, löschte Sie die App wieder von ihrem Smartphone.

Denn im Kreis Olpe beteiligt sich neben dem Backwunder nur das Café „Im Hörnken“ – ebenfalls in Finnentrop. „Es gibt so viele Kinder, die hungern und generell Leute, die sich das Essen nicht leisten können“, macht die gelernte Friseurin ihre Antrieb deutlich. „Deswegen ist es so wichtig, dass man etwas gegen Lebensmittelverschwendung tut.“

Café „Backwunder“ erst im Oktober eröffnet

Seit Oktober 2019 besteht das Café Backwunder in Finnentrop. Antonella Avanzato hat es zusammen mit Mustafa Büber aufgebaut. Seit 16 Jahren ist er in der Branche tätig. Vor etwa zwei Monaten kam dann eine Kundin auf Antonella Avanzato zu und erinnerte sie an die App gegen die Verschwendung. Gleich danach registrierte sie sich und ist seitdem Teil des Projekts. „Es läuft gut“, erzählt sie. „Jeden Samstag kommt eine Kundin, da weiß ich schon immer, was ich in die Tüte packen soll. Ein paar Brötchen und Extra-Donuts für die Kinder.“

Für die Zukunft hat Antonella Avanzato ganz genaue Vorstellungen. Sie wünscht sich, dass sich mehr Restaurants, Supermärkte und Bäckereien im Kreis Olpe beteiligen. „Es machen einfach noch zu wenige Leute mit“, betont sie und fügt hinzu: „Es ist für jeden machbar.“