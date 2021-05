Finnentroper Grundschule: Sonnenschutz erneut beschädigt

Die Polizei (hier ein Symbolbild) sucht die Täter, die zum wiederholten Male den Sonnenschutz an der Finnentroper Grundschule beschädigt haben.

Finnentrop. Nicht zum ersten Mal haben Unbekannte Teile des Sonnenschutzes an der Finnentroper Grundschule beschädigt. Polizei bittet um Hinweise.

In den vergangenen Tagen, zuletzt zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, haben Unbekannte Teile des Sonnenschutzes an der Grundschule hinter der Bigge-Lenne Gesamtschule in Finnentrop beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Bereits im März richteten hier Unbekannte hohen Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/ 92690 entgegen.

