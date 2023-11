Finnentroper Weihnachtsmarkt am 2. Advent - das Programm

Finnentrop Im und vor dem Rathaus findet am zweiten Adventswochenende wieder der traditionelle Finnentroper Weihnachtsmarkt statt. So lautet das Programm.

Bereits zum 35. Mal verwandeln sich das Rathaus Finnentrop, der Marktplatz sowie das Katholische Pfarrheim in den Finnentroper Weihnachtsmarkt. Der Markt findet am zweiten Adventswochenende (9. und 10. Dezember) statt. Er wird am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Achim Henkel (CDU) und durch den Vorsitzenden des Gewerbevereins für die Gemeinde Finnentrop, Frank Nennstiel, eröffnet.

Danach stimmen die Lenhauser Kinder- und Jugendchöre „LenneSound und LenneKids“ die Besucher mit weihnachtlichen Liedern ein. Es folgen die Kinderchöre „Junger Chor Ostentrop/Schönholthausen“ und die „Serkenroder Ohrwürmer“, bevor um 15.30 Uhr der Nikolaus die Kinder mit Süßigkeiten beschenkt. Anschließend geht es weihnachtlich mit der „Green Child Group“ der Bigge-Lenne Gesamtschule Finnentrop und dem JeKits Orchester der Musikschule Lennetal weiter. Von 17 bis 18.45 Uhr gehört dem Musikzug der Feuerwehr Bamenohl die Bühne. Anschließend gibt es Live-Musik mit „The Bonobos“.

Kostenlose Bürgerbus-Fahrt

Für Kinder gibt es an beiden Tagen wieder ein kostenloses Angebot: eine Comedy-Zaubershow mit „Magic-Peter“ und Puppenspieler Maatz mit seiner Puppenbühne im Sitzungszimmer des Rathauses. Außerdem finden die Kinder auf dem Marktplatz eine Kindereisenbahn. Die Besucher sind zu einem Bummel durch das Hüttendorf und entlang der liebevoll gestalteten Stände eingeladen, um sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Angebote der rund 30 Händler sind vielfältig: von Dekorationen aus Holz, Schiefer, Treibholz, Papier, Beton, Raysin und Selbstgenähtes über Schmuck bis hin zu Schreibwaren. Der Socken- und Handarbeitsverkauf der „Wollmäuse“ findet wieder im Bürgertreff links neben der Eisdiele statt. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt.

Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 12 Uhr. Ein Blechbläserensemble wird dann direkt mit weihnachtlichen Klängen für Weihnachtsstimmung sorgen, bevor um 14 Uhr Magdalena Libera und Marie Rohrmann die Besucher des Marktes zum Mitsingen einladen. Um 15 Uhr tritt der Kinderchor des Grundschulverbundes Lennetal auf, gefolgt von dem GV Bamenohl und dem MGV Finnentrop, die ab 16 Uhr ihre Weihnachtslieder vortragen. Auch am Sonntag darf der Nikolaus nicht fehlen. Dieser kommt für die Kinder um 15.30 Uhr wieder mit Süßigkeiten zu der Bühne auf dem Marktplatz.

Am Sonntag kann der Bürgerbus für kostenlose Fahrten genutzt werden. Abfahrt ist zwischen 12 un 18 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde ab dem Finnentroper Bahnhof. Weiter geht’s zum Killeschlader Weg, zum Rathaus, an die Straße „Zum Schee“, nach Weringhausen, in die Bamenohler Straße, wieder in den Killeschlader Weg, zum Rathaus, in die Serkenroder Straße und zum Bahnhof.

