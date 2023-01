Fitnessstudios im Kreis Olpe: Hier gibt’s besondere Kurse

Kreis Olpe. Neues Jahr, gute Vorsätze: Viele Menschen möchten 2023 sportlicher werden. Hier finden Sie eine große Auswahl von Fitnessstudios im Kreis Olpe.

Mit dem neuen Jahr haben sich viele Menschen auch neue Ziele gesteckt. Etwas, das seit Jahren ganz oben auf der Guten-Vorsätze-Liste steht: abnehmen und mehr Sport. Das lässt sich auch ganz wunderbar im Kreis Olpe umsetzen. Unsere Redaktion hat deswegen eine Übersicht mit Fitnessstudios zusammengestellt, was sie anbieten und zu welchen Konditionen.

Olpe

Sportsclub4: Das Fitnessstudio bietet ein ganzheitliches Gesundheitsangebot. Dazu gehören Fitness- und Kursangebote, Vibrationstraining, Mobilitätszirkel, Personal Training, eine Functional Training Area und eine Ernährungsberatung. Zur Regeneration können Kunden die Sonnenbank oder die Sauna nutzen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen, 9 bis 17 Uhr. Adresse: Im Dohm 1, Olpe-Lütringhausen.

Studioleiterin Linda Feibel steht auf der Trainingsfläche im Fitnessstudio „Sportclub4“ in Lütringhausen. Foto: Josef Schmidt / WP

Aktiva: Bei Aktiva können Kunden zwischen dem „Basic“- und dem „Premium“-Tarif wählen. „Basic“-Kunden können im Gerätepark Kraft und Ausdauer trainieren und die Indoor-Athletic-Zone nutzen. Duschen und Mineralgetränke sind inklusive. Es gibt einen vergünstigten Vertrag mit 18-monatiger Laufzeit und einer Jahresgebühr, sowie einen Vertrag mit einmaliger Aufnahmegebühr, der monatlich gekündigt werden kann. Bei beiden Varianten gibt es eine einwöchige Probezeit mit garantiertem Rücktrittsrecht. Im „Premium“-Tarif sind alle Leistungen des „Basic“-Tarif enthalten. Zusätzlich können Mitglieder Gruppenfitnesskurse besuchen, bouldern und im Sommer kostenlos Tennis auf dem Platz spielen. Auch die Saunanutzung ist hier inklusive, genauso wie die Nutzung des Aktiva Premium in Wenden (Hauptstraße 25-29). Öffnungszeiten in Olpe: Montag bis Freitag, 6 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr, an Feiertagen, 10 bis 17 Uhr. Öffnungszeiten in Wenden: Montag bis Freitag, 8 bis 21.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen, 8 bis 14 Uhr. Adresse: Ziegeleistraße 40, Olpe.

Raeaktiv: Das Studio sieht sich als Anlaufstelle für Physiotherapie und medizinische Fitness. Mit Krankengymnastik, Manueller Therapie, Manueller Lymphdrainage und physikalischer Therapie soll der Bewegungsapparat optimiert werden. Das Standard-Abo hat eine Laufzeit von 12 Monaten, das Spar-Abo von 24 Monaten. Zuzüglich wird eine einmalige Startgebühr berechnet. Die Kosten für die Präventionskurse wie „Fit und Vital“ oder das Ernährungscoaching werden zum Teil von der Krankenkasse übernommen. Öffnungszeiten: Montag, 8 bis 21 Uhr, Dienstag, 7 bis 20 Uhr, Mittwoch, 7 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag, 8 bis 20 Uhr, Samstag, 9 bis 13 Uhr, Sonntag geschlossen. Adresse: Martinstraße 41, Olpe.

Smartfit: Schon 20 Minuten Training mit Elektromyostimulation (EMS) pro Woche sollen so effektiv sein wie zwei Stunden klassisches Training im Fitnessstudio. Stromimpulse lassen den Muskel zusammenziehen, kombiniert mit verschiedenen Übungen soll der Muskel seine ganze Kraft entfalten können. Ein einstündiges Probetraining ist kostenlos. Bei den Tarifen wird unterschieden zwischen EMS-Training und Cardio EMS-Training. Verträge werden über eine Laufzeit von einem Monat oder über drei, sechs, 12 bzw. 24 Monate abgeschlossen. Auch 10er-Karten werden angeboten. Adresse: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr. Am Wochenende geschlossen. Westfälische Straße 25, Olpe.

Trainer Viktor Sintschew feuert zwei trainierende Männer an, die mit dem EMS-Anzug Ausfallschritte machen. Foto: Privat

Attendorn

Maxsport: Neben dem klassischen Cardio-, Geräte- und Freihantelbereich bietet das Fitnessstudio an den Standorten Attendorn und Elspe auch ein umfangreiches Kursprogramm und EMS-Training an. Im Sommer können Mitglieder in der Outdoor Area trainieren. Verspannungen können in der Sauna gelöst werden. Mineralgetränke und Duschen sind inklusive. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 7 bis 22 Uhr, Freitag, 7 bis 21 Uhr,, Samstag, 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 9 bis 16 Uhr. Adresse: Am Eckenbach 22, Attendorn, und Elsper Straße 4, Lennestadt-Elspe.

Mrs. Sporty: Das Konzept wurde von Frauen für Frauen entwickelt. Das funktionelle Training folgt nach individuellen Plänen, die die Trainerinnen zusammen mit der Kundin erarbeiten. An den Smartstationen wird in kleinen Gruppen trainiert, sodass sich die Frauen gegenseitig motivieren können. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 6 bis 22 Uhr. Adresse: Ennester Straße 18, Attendorn.

Fitnessstudio Royal: Das Angebot geht hier über ein klassisches Fitnessstudio hinaus. Montags bis freitags finden Gruppenkurse wie „Bauch-Beine-Po“, „Boxen“ sowie „Rückenfit und Yoga“ statt. Auch „Modern Line Dance“ ist mittlerweile Bestandteil des Kursplans. Wer einen Freund wirbt, kann einen Monat lang kostenlos trainieren. Eine Besonderheit: Wer bereits Mitglied in einem anderen Fitnessstudio ist und zu „Fitnessstudio Royal“ wechseln möchte, kann bis zu sechs Montage kostenlos am Südwall trainieren. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 21 Uhr, am Wochenende, 11 bis 15 Uhr. Adresse: Südwall 78, Attendorn.

Wenden

B1 sports gym: Neben dem Cardio- und Freihantelbereich gibt es noch einen Kursraum, in dem verschiedene Gruppenfitnesskurse angeboten werden. Dazu gehört die Rückenschule, aber auch Funktionales Training mit Kettlebells oder Drilling, ein Trend aus dem amerikanischen Kasernenbereich. Für die anschließende Entspannung gibt es eine Sauna und einen Ruheraum. Ein Probetraining ist kostenlos, wer einen Vertrag abschließt, bekommt einen Gratis-Monat. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 21.30 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag, 10 bis 15 Uhr. Adresse: Kampstraße 26, Wenden.

Drolshagen

GetFit: Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden sollen durch regelmäßiges Training verbessert werden. Um langfristig motiviert zu bleiben, bietet das GetFit unter der Woche regelmäßig Gruppen-Workouts an. Von Dance Fitness über Step Aerobic bis hin zu Fat Attack. Die Kurse sind jeweils in unterschiedliche Intensitätslevel unterteilt (niedrig, mittel, hoch). Zusätzlich werden Aquafitnesskurse im angrenzenden Stadtbad angeboten. Es gibt einen Standard- und Studententarif (jeweils 12 Monate Laufzeit) und einen Spartarif (24 Monate Laufzeit). Wer regelmäßig zusätzlich das Schwimmbad nutzen möchte, kann die Option als Zusatzleistung dazu buchen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 22 Uhr, Freitag, 8 bis 21 Uhr, am Wochenende, 8 bis 14 Uhr. Adresse: Schillerstraße 2a, Drolshagen.

Finnentrop

Glory Fitnesscenter: Im Glory Fitnesscenter können Kunden zwischen drei Tarifen wählen: Fitness, Kampfsport oder All-Inclusive. Neben dem klassischen Cardio- und Hantelbereich gibt es extra Räumlichkeiten, in dem Mitglieder boxen bzw. kickboxen können. Jugendliche und Erwachsene können die Räumlichkeiten im Rahmen ihres Kampfsportvertrages auch außerhalb der wöchentlichen Trainingsstunden nutzen. In allen Tarifen ist das Duschen inklusive, bei dem „Fitness“- und „All Inclusive“-Tarif sind auch die Getränke im Preis enthalten. Mindestvertragslaufzeit sind zwölf Monate, für Schüler und Studenten gibt es Rabatte. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr, am Wochenende, 9 bis 17 Uhr. Adresse: Bamenohler Straße 170, Finnentrop.

Lennestadt

Just More Fitness: Neben der Trainingsfläche mit Cardio- und Kräftigungsgeräten liegt der Fokus hier auf den Kursen. Das Angebot reicht von Reha über Yoga, Indoorcycling, Bodypump-Kursen bis hin zu „Fit mit Baby“-Einheiten. Getränke und Sauna sind inklusive. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 7 bis 22 Uhr, Freitag, 7 bis 21 Uhr, am Wochenende, 10 bis 16 Uhr. Adresse: Wigeystraße 3, Lennestadt-Altenhundem.

Pro Aktiv: Das inhabergeführte Fitnessstudio ist gleichzeitig ein Rehazentrum. Dementsprechend ganzheitlich sind die Leistungen: von Herz-Kreislauf-Training über Rücken- und Gelenktraining und Rehasport. Dazu gibt es diverse Fitnesskurse. Zur Erholung können die Mitglieder in die finnische Sauna oder in die Infrarotkabine gehen. Jeden Freitag kann ein Freund kostenlos mitgebracht werden. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag, 9 bis 12 Uhr und 15 bis 21.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 9 bis 12 Uhr und 16 bis 21.20 Uhr, am Wochenende, 10 bis 14 Uhr. Adresse: Im Gewerbegebiet 36, Lennestadt-Elspe.

Therafit: Ein Team aus Physiotherapeuten und Fitnesstrainern entwickelt mit dem Kunden einen individuellen Trainingsplan. Computergestützte Trainingsgeräte sollen ein gleichbleibendes Trainingsergebnis erzielen. Das Kursangebot umfasst vor allem Rehasport. Es gibt einen Vertrag mit 6 Monaten und einen mit 12 Monaten Laufzeit. Studenten trainieren zu einem vergünstigten Tarif. Zusätzlich gibt es einen vergünstigten „Frühen Vogel“-Tarif, der von 9 bis 14 Uhr gilt. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag, 8 bis 20 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 8 bis 21 Uhr, am Wochenende, 9 bis 13 Uhr. Adresse: Bahnbetriebswerk 16, Lennestadt-Altenhundem.

Fitnessgrube: Angelehnt an die Bergbau-Ära kann in der Fitnessgrube an Cardiogeräten und im Freihantelbereich „malocht“ werden. Auch Gruppen-Workouts wie „Fatburner“, „Ski Fitness“ und „Mobility“ sowie Gruppen-Cycling-Kurse finden regelmäßig statt. Mineraldrinks und Duschen sind inklusive. Verträge gibt es mit einem Monat, zwölf oder 24 Monaten Laufzeit. Zum Jahresstart gibt es Rabattaktionen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 21 Uhr, Samstag, 10 bis 15 Uhr, Sonntag, 10 bis 13 Uhr. Adresse: Meggener Straße 7b, Lennestadt-Meggen.

Die Fitnessgeräte in der Fitnessgrube in Meggen. Foto: Verena Hallermann

Fitness and More: Auf über 500 Quadratmeter und an 45 Geräten können Kunden trainieren. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 21 Uhr, Samstag, 11 bis 15 Uhr, Sonntag, 10 bis 13 Uhr. Adresse: Kölner Straße 36, Lennestadt-Grevenbrück.

Fitness & Health: Das EMS-Studio verteilt sich auf zwei Etagen, in denen der Kardiobereich, zwei Trainingsräume, ein Kursraum und ein Massageraum untergebracht sind. Kurse wie zum Beispiel Yoga oder Core Training können auch online absolviert werden. Öffnungszeiten: Montag, 8 bis 20 Uhr, Dienstag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 13 Uhr, Sonntag geschlossen. Adresse: Sandstraße 16, Lennestadt-Altenhundem.

