Fleißige Helfer sammeln großen Haufen Müll in Finnentrop

Lenhausen. Fast 50 Lenhauser und Frielentroper haben sich zur Dorfreinigungsaktion getroffen. Die Angewohnheit mancher Hundebesitzer erzürnte die Gemüter.

Am Samstag trafen sich fast 50 Lenhauser und Frielentroper unter dem Motto „Dem Müll keine Chance“ zur Dorfreinigungsaktion. Der Heimatverein hatte aufgerufen und es kamen Menschen aller Altersgruppen. Das reichte von den Jungs der E-Jugend des TuS über die Mädels der Tanzgarde und die Frauen vom Chor „LenneArt“ bis zu „Senioren“ aus Feuerwehr und Heimatverein. Dazu hatten sich noch zahlreiche einzelne Umweltfreunde als Helfer angemeldet, so dass die Organisatorin Simone „Molle“ Hesener starke Gruppen in die jeweiligen Einsatzbereiche schicken konnte.

Am Samstag trafen sich fast 50 Lenhauser und Frielentroper unter dem Motto „Dem Müll keine Chance“ zur Dorfreinigungsaktion. Foto: Privat

Die Sinnhaftigkeit der Aktion zeigte sich schließlich an den großen Haufen Müll, die an den Sammelstellen zusammenkamen. Geradezu ekelerregend ist eine offenbare Angewohnheit von einigen „Hundefreunden“, die zwar den Kot ihrer Tiere in Tüten packen, diese dann aber am Wegesrand oder im Gebüsch liegen lassen. Alle Helfer trafen sich zum Abschluss in der Schützenhalle, wo sie mit kalten Getränken (gestiftet von André Zepke), heißen Würstchen (Thomas Gottwald) und leckerem Kuchen (Frauenchor) versorgt wurden.

