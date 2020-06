Flüchtlingsunterkunft Olpe: Mann sticht auf Mitbewohner ein

Symbolbild: In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe „Am Finkenhagen“ kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Olpe. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe „Am Finkenhagen“ kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Ermittlungen dauern an.

In der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe „Am Finkenhagen“ kam es am Freitag gegen 23.25 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach bisherigen Ermittlungsstand stach ein 21-Jähriger mit einem Messer auf einen 38-jährigen Mitbewohner ein. Zur Motivlage können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagt Michael Klein, Pressesprecher der Polizei Olpe auf Anfrage unserer Zeitung. „Zum Motiv gibt es Hinweise, genaueres können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.“

Mordkommission ermittelt

Der 38-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nach einer Notoperation in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft aus Siegen übernahm die Leitung der Ermittlungen und setzte eine Mordkommission aus Hagen zur Klärung der Hintergründe ein, unterstützt durch Kräfte der Kripo in Olpe. Der Tatverdächtige, der zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde der JVA Attendorn zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.