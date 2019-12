Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fördermitgliedschaft

Ab sofort kann man eine Fördermitgliedschaft im Musikzug abschließen: Für einen Mindestjahresbeitrag für 15 Euro kann man hinter die Kulissen des Orchesters schauen, Vorstandssitzungen besuchen oder beim Fässchentrinken dabei sein.

Ab Montag startet der Vorverkauf des Wiederholungskonzerts am 22. Dezember in der Olper Stadthalle. Karten gibt es in der Bücherstube Hachmann.