Franz-Hitze-Straße in Sondern wird saniert - und gesperrt

Sondern. Am Donnerstag beginnt die Straßenerneuerung der Franz-Hitze-Straße in Sondern. Während der Bauzeit muss die Straße voll gesperrt werden.

Die Arbeiten zur Straßenerneuerung der Franz-Hitze-Straße in Sondern beginnen am Donnerstag, 28. Juli. Die Straße befindet sich aktuell in schlechtem Zustand und weist zahlreiche Flickstellen, Längsrisse sowie Verformungen auf, so dass reine Unterhaltungsarbeiten nicht mehr wirtschaftlich und nachhaltig sind. Ein geologisches Gutachten bestätigt zudem, dass die Stand- und Frostsicherheit im gesamten Bauabschnitt in weiten Teilbereichen nach heutigem Stand der Technik nicht mehr gegeben ist.

Nun erfolgt die Erneuerung des gesamten Straßenabschnitts, in dessen Verlauf die Fahrbahn einen dreilagigen Asphaltaufbau inklusive einer Frostschutzschicht aus Schotter erhält. Auf der östlichen Seite der Fahrbahn wird ein circa drei Meter breiter Gehweg mit Parkflächen und Grünbeeten angelegt, wobei ein circa eineinhalb Meter breiter Gehwegstreifen durchgängig bestehen bleibt. Die Parkplätze sorgen für eine geordnete Parkregelung. Außerhalb dieser Flächen gilt Parkverbot. Die Grünbeete dienen unter anderem der Reduzierung und verzögerten Ableitung des Oberflächenwassers. Die Straßenentwässerung wird ebenfalls im Zuge der Maßnahme erneuert.

Die Straße wird voll gesperrt

Der gesamte Streckenabschnitt ist 340 Meter lang und die Fahrbahnbreite beträgt zwischen fünf und fünfeinhalb Metern.

Während der Bauzeit ist es notwendig, die Straße voll zu sperren. Dem Rettungsverkehr wird jedoch jederzeit – auch unter Vollsperrung – Zufahrt gewährt. Die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt noch in diesem Jahr.

