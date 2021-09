Franz Hitze-Tag: Kreis Olpe feiert berühmten Sohn

Olpe. Der KAB-Bezirksverband hat zum 100. Todestag von Franz Hitze ein vielfältiges Programm vorbereitet: Reichlich Prominenz wird erwartet.

Vor 100 Jahren, am 20. Juli 1921, starb Franz Hitze, Priester, Politiker und einer der Väter der heutigen Sozialgesetzgebung. Ob es dem bescheidenen Bauernsohn aus Hanemicke bei Sondern gefallen hätte, dass man ihm zu Ehren seinen 100. Todestag mit reichlich Prominenz begeht? Für den KAB-Bezirksverband Olpe/Siegen als Veranstalter dagegen ist der Rahmen genau passend. So werden am Donnerstag, 7. Oktober, unter anderem der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker, NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann und Konrad Nagel-Strotmann (KAB-Diözesanvorsitzender Paderborn) in Olpe erwartet. Nicht nur um die Verdienste des Sozialreformers zu würdigen, sondern vor allem auch, um über „neue soziale Herausforderungen für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ zu diskutieren.

Empfang des Erzbischofs

Der „Franz-Hitze-Tag“ in Olpe beginnt um 14 Uhr mit einem Empfang des Erzbischofs am Geburtshaus Hitzes in Hanemicke bei Sondern, wo Hitze am 16. März 1851 geboren wurde, mit Erzbischof Hans-Josef Becker, Landrat Theo Melcher und Bürgermeister Peter Weber. Anschließend ist eine Kurzandacht an der gegenüberliegenden Kapelle geplant, bevor es weiter geht zur Pfarrkirche St. Cyriakus in Rhode, wo Hitze seine letzte Ruhe fand. An dem Gedenken nehmen auch Vertreter der Franz Hitze Schule teil. Um 18 Uhr beginnt eine Hl. Messe in der St. Martinus Kirche Olpe mit Erzbischof Becker unter Beachtung der geltenden Corona-Bestimmungen.

Ein Kern-Programmpunkt ist ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Olpe ein Podiumsgespräch unter dem Motto „Franz Hitze heute ... vor neuen sozialen Herausforderungen - für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“.

Live oder Live-Stream Für die Podiumsdiskussion in der Stadthalle Olpe (3G-Regel) ist eine persönliche Anmeldung unter Tel. 02761/9446-0 oder 02764/2616687 oder per Mail an info@kab-olpe-siegen.de erforderlich. Die Diskussion kann auch per Live-Stream ab 19.30 Uhr im Internet verfolgt werden. Einloggen unter: https://youtu.be/EN6EY6eVutQ

Referent des Abends und Teilnehmer der Gesprächsrunde ist Dr. Jörg Alt SJ aus Nürnberg. Der Theologe und Sozialwissenschaftler hat sich lange und weltweit mit den Themen Migration, Ökologie und soziale Ungerechtigkeit theoretisch, wie auch praktisch beschäftigt. Dementsprechend lautet das Thema seines an Franz Hitze angelehnten Einführungsreferats: „Die Lösung der sozialen Frage ... (liegt) nicht in der Freiheit, sondern in der Bindung“ (Zitat: Franz Hitze).

Weitere Teilnehmer der Gesprächsrunde sind: Erzbischof Hans-Josef Becker, Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, Konrad Nagel-Strotmann (KAB-Diözesanvorsitzender Paderborn) und Klaus Gräbener (Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen). Die ehemalige stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer und André Arenz, IG Metall Olpe, diskutieren per Videozuschaltung mit. Die Gesprächsleitung und Moderation übernimmt Beate Schmies, WDR Siegen.

Neuer Hitze-Film

Zum 100. Todestag Franz Hitzes ist im Auftrag des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), der Landeszentrale für politische Bildung NRW und der Stadt Olpe ein neues dokumentarisches Filmporträt entstanden, das Leben und Wirken des Sozialreformers beleuchtet. Nähere Infos und Bestellmöglichkeiten des Films „Franz Hitze - Ein Sozialreformer aus Westfalen“ finden sich unter http://www.westfalen-medien.lwl.org.

