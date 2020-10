Franziskusschule Olpe: Abschied von Dr. Gerlis Görg

Olpe. Die Schulleiterin der Olper St. Franziskusschule, Dr. Gerlis Görg geht in den vorzeitigen Ruhestand, Manuel Cordes übernimmt.

Die langjährige Leiterin der St.-Franziskus-Schule (SFS), Dr. Gerlis Görg, geht in den vorzeitigen Ruhestand. Das teilte die Schule in einer Presseerklärung mit. In ihrer langjährigen Amtszeit, heißt es dort, habe sie die Schule maßgeblich geprägt und zu einer der modernsten und leistungsfähigsten in der Region gemacht.

Manuel Cordes wird neuer Rektor der St. Franziskusschule in Olpe. Foto: Verena Hallermann / WP

Am 1. Februar 2021 wird Mathematik- und Physiklehrer Manuel Cordes, der als Lehrer schon seit vielen Jahren an der St.-Franziskus-Schule tätig ist, offiziell die Leitung der Schule übernehmen. Dieser schon langfristig geplante Leitungswechsel wird damit ein halbes Jahr vorgezogen.

Kommissarisch wird die Schule in den kommenden Monaten von Dr. Görgs Stellvertreter Björn Donadell geleitet; unterstützt wird er von der zweiten Stellvertreterin Barbara Hummert-Hüwelmeier. Markus Feldmann, Geschäftsführer des Schulträgers GFO: „Beide haben die Schule schon seit dem Frühjahr gut durch die Corona-Zeit bis hierhin geführt.“

In der Pressemitteilung der Schule heißt es u. a.: „Dr. Gerlis Görg verlässt die St.-Franziskus-Schule in Olpe zum 1. November dieses Jahres. Es ist ein vorzeitiger Abschied, der einem schweren Unfall Anfang des Jahres geschuldet ist, von dem sie noch nicht vollständig genesen ist.

1987 zum St. Franziskus-Gymnasium gekommen

Die Pädagogin war 1987 als Lehrerin für Latein, Russisch und Katholische Religion an das damalige St.-Franziskus-Gymnasium gekommen. Heute heißt die Einrichtung St.-Franziskus-Schule. Diese Namensänderung hat einen inhaltlichen Grund, der eng mit der Leistung von Dr. Görg als Schulleiterin verbunden ist: Denn 2013 wurde die staatlich anerkannte Privatschule auf ihre Initiative hin um eine Realschule erweitert, die aus der Schullandschaft der Region nicht mehr wegzudenken ist.

75 Lehrkräfte, rund 1100 Schüler An der katholischen St. Franziskusschule unterrichten 75 Lehrkräfte rund 1.100 Schüler. Träger der Schule ist die Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO). Die Franziskusschule besteht aus einem Gymnasium und einer Realschule.

Dr. Gerlis Görg war 2003 zur Schulleiterin berufen worden. In den vergangenen Jahren ist die St.-Franziskus-Schule unter ihrer Leitung zur ersten MINT-Freundlichen Schule im Kreis Olpe und digitalen Vorreiterschule geworden. Flächendeckendes WLAN und interaktive Boards sowie die Verwendung des Office-Paktes als Lernplattform sind Bestandteile dieser Entwicklung.

Immer am Herzen gelegen hat ihr ein breites Bildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler. So gehen 30 Jahre Russlandaustausch auf sie zurück, die Begabtenförderung im Franziskus-Club, die Einführung der Schulsozialarbeiterin und die Lern- und Hausaufgabenbetreuung, das breit gefächerte soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler z.B. für die Philippinenprojekte und das Projekt „Wir sind’s… die Franziskusschüler“.

Neue Projekte gefördert

Gefördert und unterstützt hat sie viele Projekte, z. B. die Gestaltung der Unterrichtsstunden. Denn sie löste die traditionelle 45-Minuten-Unterrrichtsstunde durch die 67-Minuten-Stunde ab. Dabei werden u. a. weniger Fächer am Tag unterrichtet, und die einzelnen Einheiten enthalten mehr Zeit für Übungen und das Vertiefen des Stoffs.“

GFO-Geschäftsführer Markus Feldmann: „Wir bedauern es sehr, dass Frau Dr. Görg unter diesen Umständen aus dem Dienst ausscheiden muss. Sie hat die St.-Franziskus-Schule mit Engagement, Fürsorge und Fachkenntnis geführt. Christliche Wertevermittlung und Offenheit für Neues waren ihr stets wichtig. Sie hat damit die Kultur der Schule nachhaltig geprägt. Dafür sind wir ihr sehr dankbar. Wir alle wünschen Frau Dr. Görg eine weiterhin gute Genesung und natürlich alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand.“