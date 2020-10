Corona sorgt jetzt auch für politischen Wirbel im Kreistag: Der Kreistagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Fred-Josef Hansen, attackiert Landrat Frank Beckehoff, nachdem Beckehoff eine Sitzung des Ältestenrates in Sachen „Corona“ abgelehnt hatte. Nach einem offenen Protestbrief des Grünen soll die Sitzung jetzt doch stattfinden.

Aber nicht wegen des Briefes von Hansen, so der Landrat, „sondern weil wir eine neue Coronaschutzverordnung vom 17. Oktober haben und ich die Inhalte dem Ältestenrat vorstellen möchte.“ Außerdem gebe er Informationen weiter aus einer aktuellen Videokonferenz mit Ministerpräsident Laschet.

Frank Beckehoff: „Was Hansen von sich gibt, ist politische Schaumschlägerei.“ Foto: privat / Kreis Olpe

Hansen greift Beckehoff in seinem offenen Brief frontal an: „Sie halten die direkte Information der Politik im Kreis Olpe in Gestalt des Ältestenrates für entbehrlich und wollen schriftlich auf unsere Fragen zu Corona antworten lassen. Mit Verlaub gesagt, da platzt mir mein demokratischer Kragen. Wir haben einen Eid darauf geleistet, Schaden von unserer Bevölkerung und dem Kreis abzuwenden. Zumindest, was die Mitglieder des Kreistages angeht, versuchen sie, dies zu verhindern. Damit überschreiten sie aus meiner persönlichen Sicht eindeutig ihre Kompetenzen.“

Hansen hatte bekanntlich den Ältestenrat mit dem Wunsch nach umfangreicher Corona-Information gefordert, Beckehoff hatte abgelehnt und die Fragen schriftlich beantworten lassen.

SPD begrüßt Ältestenrat

Das reichte dem Grünen nicht. Er verweist auf die Corona-Rekordzahlen des Kreises Olpe in NRW und einer fehlenden Erklärung dafür. Bei der Nachverfolgung des Infektionsgeschehens lasse sich der Kreis soviel Zeit, dass die dann ausgesprochenen Quarantäne-Maßnahmen ins Leere liefen. Auch Kontrolle finde kaum statt: „Die Kneipen am Wochenende sind voll, und nach dem zweiten Bier ist der Abstand egal.“

Beckehoffs Reaktion: „Was Hansen da von sich gibt, ist politische Schaumschlägerei.“

Indes begrüßt auch die SPD-Fraktion die Einberufung des Ältestenrates und kritisiert die Informationspolitik des Kreises: „Seit Beginn der Krise haben wir den Eindruck, dass Landrat und Verwaltung die gewählten Vertreter im Kreistag nicht in die Bewältigung der Krise einbinden möchten.“ Banschkus spricht von einer „Leichtfertigkeit der Verantwortlichen der Kreisverwaltung“. „Ich weiß nicht, wie lange die CDU-Fraktion diesbezüglich diesen Weg von Landrat Beckehoff und Kreisdirektor Melcher als neu gewählter Landrat noch mitgehen will“, rügt die stellv. Fraktionsvorsitzende Hildegund Hennrichs.