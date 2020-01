Freispruch für angeklagten Drogendealer im Olper Gericht

Die Anklage war nicht von Pappe. Bei einer Verurteilung hätte dem vermeintlichen Drogendealer im Olper Schöffengericht wohl eine deutliche Freiheitsstrafe geblüht. „Anfang Oktober 2018 hat der Angeklagte in Attendorn Drogenhandel betrieben. Er beschloss mit zwei anderen, in Amphetamin zu verkaufen. Er hat 3.500 Euro bezahlt. Einer der beiden hat dafür in Köln von einem Unbekannten ein Kilo Amphetamin gekauft. Der Angeklagte hat mindestens 10.000 Euro Gewinn erlangt“, sagte Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum. Der 22-Jährige, der die Drogen in der Domstadt gekauft hatte, hatte den 28-Jährigen beschuldigt. Am Ende fiel die allein auf der Aussage dieses Belastungszeugen basierende Anklage jedoch wie ein Kartenhaus zusammen.

Der Angeklagte beteuerte von Anfang an seine Unschuld. Der 22-Jährige sei vielmehr an ihn herangetreten, ob er Drogen wolle: „Er hat mich öfters gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass ich damit nichts zu tun haben will und er mich in Ruhe lassen soll.“ Verteidiger Dr. Frank Nobis (Iserlohn) sprach von einer „klassischen Falschbelastung. Er hat nichts mit Amphetamin zu tun. Wenn überhaupt, hat er mal gelegentlich einen Joint geraucht.“ Der Zeuge habe seinen Mandanten nur beschuldigt, um selber eine mildere Strafe zu bekommen. Bei der Wohnungsdurchsuchung des nicht vorbestraften Angeklagten fanden die Ermittler nichts, lediglich ein paar Utensilien für den Eigenkonsum von Marihuana.

Erhebliche Widersprüche

Dies sah beim Belastungszeugen anders aus. Im Kühlschrank in seiner Wohnung in Attendorn stellte die Polizei 500 Gramm Marihuana sicher. „Ich habe das besorgt für ihn und für ihn gebunkert. Das sollte wieder an ihn gehen“, behauptete der 22-Jährige, der bereits rechtskräftig zu einem Jahr und drei Monaten Jugendstrafe zur Bewährung wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt worden ist. Er habe 300 Euro für die Telefonnummer eines Drogendealers in Köln gezahlt und bei diesem dann für 1.500 Euro den Stoff gekauft: „Er wusste nicht, dass ich das so günstig gekriegt habe. Den Rest habe ich mir eingesteckt.“ Am Hettmecker Teich in Attendorn sei das Kilo Amphetamin verteilt worden: „Er hat das gewogen und verteilt. Ich sollte probieren, das an den Mann zu bringen.“

Bei seiner Aussage vor Gericht redete der 22-Jährige sich jedoch um Kopf und Kragen. Widersprüche zogen sich wie ein roter Faden durch seine Aussagen. Er war vernommen worden bei der Polizei in Olpe und Köln, bei seiner eigenen Verhandlung sowie als Zeuge bei den Prozessen gegen den dritten Beteiligten und jetzt gegen den 28-Jährigen. Dabei schilderte er drei Versionen: Einmal sei er allein nach Köln gefahren, dann mit dem Angeklagten und schließlich mit einer Freundin, wie er am Freitag im Olper Gericht aussagte. „Der Polizist hat mich dermaßen unter Druck gesetzt. Ich hatte Angst“, behauptete der Zeuge. Und: „Ich wollte nicht der Alleinschuldige sein, obwohl er die gleiche Scheiße verbockt hat.“

Ermittlungen wegen Falschaussage

„In keinster Weise wurde von mir in irgendeiner Weise Druck ausgeübt“, betonte der Polizist der den Zeugen vernommen hatte. Dieser habe verlangt, dass er Strafmilderung bekommt, wenn er Namen nennt. Über den Angeklagten sagte der erfahrene Olper Drogenermittler: „Bei ihm gibt es keinerlei Hinweise auf Händlertätigkeiten.“

Kreis Olpe Auf Kosten der Landeskasse Es war ein „Freispruch erster Klasse“ für den Angeklagten aus Attendorn. Richter Richard Sondermann verkündete beim Urteil vor dem Schöffengericht, dass der 28-Jährige auf Kosten der Landeskasse freigesprochen wird. Diese übernimmt auch seine Auslagen.

Staatsanwalt Scharfenbaum meinte zum Belastungszeugen: „Der Weg von einer guten zu einer schlechten Aussage ist schon knapp. Aber von einer schlechten zu einer falschen ganz knapp. Das nehmen sie mal mit. Sie werden noch von uns hören.“ Scharfenbaum plädierte für Freispruch des Angeklagten: „Wenn man hier einen Bären aufgebunden bekommt und wir als Strafverfolgungsbehörde vor einen Karren gespannt werden und einen vom Pferd erzählt bekommen, kann es keine Verurteilung geben.“ Gegen den unter Bewährung stehenden Zeugen wird es jetzt Ermittlungen wegen Falschaussage geben.

„Das war für ihn eine schlimme Zeit“, sagte Verteidiger Dr. Frank Nobis, der ebenfalls Freispruch forderte. Dem schloss sich das Gericht an. „Die Aussage hatte erhebliche Widersprüche und war in Teilbereichen falsch“, brachte es Richter Richard Sondermann auf den Punkt.